东京奥运会男足比赛能否上演“群星大战”. February. 05, 2020 07:51. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “今年我的梦想是成为三冠王。欧足联冠军联赛(UCL)和欧洲足球锦标赛(2020欧洲杯)冠军，以及东京奥运会金牌。” 这是世界足球的“新一代明星”基利安•姆巴佩(22岁•巴黎圣日耳曼队)的决心。作为法国A级国家队的一员，他曾经带领球队获得2018年俄罗斯世界杯冠军，他将在23岁以下球员参加的奥运会男足比赛中再次冲击冠军宝座。身价(预期转会费)超过3000亿韩元的他在本赛季巴黎圣日耳曼队攻入了包括法甲联赛14粒进球在内的22粒进球(25场比赛)，展现出了惊人的得分感觉。在接受《法国足球》杂志采访时，姆巴佩说：“我希望在足球生涯中，能够有一次登上奥运会的舞台。至于是否参加奥运会，我会和俱乐部谈谈。”奥运会不是国际足联指定的义务借调比赛，要参加需要得到所在俱乐部的同意。 亚洲、欧洲、非洲等地的奥运会预选赛已经结束，法国和韩国等12个国家(共16个国家)已经确定了出线。随着进军决赛圈的国家陆续着手组成包括最多3张外卡(24岁以上选手)在内的最精锐成员，东京奥运会或将成为“明星们的战争”，备受期待。 埃及方面正在考虑让上赛季带领利物浦(英格兰)夺得欧冠联赛冠军的“法老”穆罕默德•萨拉赫(28岁•本赛季18粒进球)成为外卡球员。埃及队主教练沙乌基•加立说：“预备名单中，萨拉赫将是第一个入围的(他愿意的话)。不过，在7、8月份的奥运会期间，利物浦也需要为新赛季做准备。参加奥运会取决于萨拉赫的决定。”萨拉赫在20岁出战的2012伦敦奥运会上攻入3球，崭露头角，此后他在切尔西、罗马、利物浦等欧洲顶级俱乐部效力，逐渐成长为世界级前锋。 据悉，西班牙队将被称为“传球大师”的中场球员安德烈斯•伊涅斯塔(36岁)列入了超龄球员候选名单。在西班牙豪门FC巴塞罗那4次带领球队获得欧冠联赛冠军的他，从2018年开始效力于日本J联赛神户胜利船队，因此无需再适应当地环境。德国队方面，出场过100场A级比赛的老将前锋托马斯•穆勒(31岁•拜仁慕尼黑)被认为是外卡球员。德甲联赛事务局透露说，“目前外界普遍关注，穆勒是否会与妻子丽莎(将出战德国奥运马术选拔赛)携手参加奥运会，备受期待。”穆勒满怀期待地说：“如果能和妻子一起参加奥运会，那将是一件非常棒的事情。”

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