中国驻韩大使：“入境限制应根据世卫组织的规定”. February. 05, 2020 07:51. by 韓基渽 record@donga.com. “对于韩国采取的（限制部分中国人入境）措施，我不会多加评价。” 中国驻韩国大使邢海明4日在中国驻韩国大使馆举行的记者招待会上，就韩国政府从当天起实行限制访问过武汉的外国人入境的方针的提问做出了上述回答。由于新型冠状病毒感染症的扩散，韩国国内出现了批评中国的舆论，在这样的情况下，与其说积极的反对，不如说是邢海明以比较低的程度表示了不快。 邢海明当天援引世界卫生组织的立场表示，希望韩国不要采取强硬的入境限制措施。他说：“（世界卫生组织）认为此次传染病没有理由不必要地妨碍国际旅行”，“世界性、科学性是世界卫生组织的根据，（限制入境等）根据世界卫生组织的规定就可以了吧？”他还表示：“（韩中）要以科学的态度换位思考，共同应对（传染病）。” 对于韩国决定提供大规模人道主义援助，他表示：“对与传染病的斗争给予了大力支持，对此深表感谢，我们永远不会忘记这份温暖的礼物。”韩国外交部承诺向中国提供500万美元的援助，前一天租用货机将民间提供的300万个口罩等救援物资送往中国武汉。 针对中国对韩国强化出入境政策表现出不快的态度，韩国政府仍然坚持立场称，“不排除追加措施”。外交部发言人金仁哲4日在例行记者会上表示：“关于（向上）调整旅游警报等问题，正在继续进行讨论。”

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