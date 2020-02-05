一秒钟传送82部电影……三星在世界上首次推出超高速DRAM. February. 05, 2020 07:51. by 徐東一 dong@donga.com. 三星电子4日宣布，推出了可用于基于新一代超级计算机、人工智能的超高速数据分析等的超高速DRAM（Dynamic Random Access Memory，动态随机存取存储器）“Flash bolt”。该产品是历代最高性能的存储半导体，能够在短短一秒钟内传送82部全高清级电影（5GB）。 占世界半导体市场需求一半以上的中国市场因新型冠状病毒感染症而呻吟，半导体业界担心半导体业的改善势头会减弱。在这种情况下，三星电子计划通过以技术革新为先导的“超差距战略”克服危机。 ○“进一步拉大与后来者的技术差距” 当天三星电子公布的存储器半导体新产品“闪电”是“第三代16GB HBM2E（高带宽存储器）DRAM”。速度和容量分别比三星电子2017年12月在世界上首次开发的“Aqua bolt”（第二代8GB HBM2 DRAM）提高到了1.3倍和2倍。 半导体业界相关人士表示：“HBM DRAM是现有DRAM中技术力最强的产品，在全球企业中，三星电子是唯一一个推出HBM产品的企业”，“这一案例再次证明，旨在让研发目标的设定和方式、生产线的运营和系统等一切发生变化的三星电子‘超差距战略’再次体现了实力。” HBM是指为人工智能服务用超级计算机、网络、显卡等高端市场提供最佳解决方案的高带宽存储器。该产品的特点，是采用了最尖端的密封技术“TSV（（Through Silicon Via）”，即将DRAM芯片的厚度削成普通纸张的一半水平后，钻出数千个细微的孔洞，将上下芯片孔垂直连接。采用这一技术，与普通DRAM相比，可以革命性提升数据处理速度。 三星电子存储器事业部战略营销室副社长崔哲（音译）表示：“随着推出具有历代最高性能的新一代DRAM套装，可以在快速成长的高端存储器半导体市场继续维持事业竞争力”，“将提供更加差别化的解决方案，加强独步天下的事业力量。” ○“新型冠状病毒暂时不会影响供应” 当天，全球市场调查企业“全球半导体观察（DRAM Exchange）”通过报告分析说：“新型冠状病毒暂时不会对存储器半导体供应产生影响。”也就是说，虽然新型冠状病毒正在中国全境迅速扩散，但还没有达到对当地半导体工厂量产产生影响的程度。“全球半导体观察”方面表示：“据我们掌握的情况，截至目前，在中国还没有决定停产或部分停产的存储芯片工厂。”目前，三星电子的苏州半导体后工艺工厂、西安NAND闪存工厂已恢复正常运转。SK海力士的中国无锡DRAM工厂也正常运转。 但是，全球半导体业界也担心，如果新型冠状病毒的风波长期持续下去，世界最大的半导体需求方——中国的内需市场将会萎缩，这很有可能导致存储半导体企业的销售额减少。中国是韩国半导体的最大进口国。 半导体业界相关人士表示：“如果中国内需受到打击，好不容易出现反弹迹象的全球半导体市场可能会再次陷入停滞”，“在事态长期化之前，企业们需要对中国国内半导体生产材料的物流系统进行持续的监控。”

한국어