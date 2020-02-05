BTS打破Billboard“Social 50”最长时间1位纪录. February. 05, 2020 07:51. by 金哉希 jetti@donga.com. 防弹少年团(BTS•照片)成为了在Billboard“Social 50”榜单上最长时间占据第一位的歌手(涵盖组合)。 Billboard3日(当地时间)表示，防弹少年团在“Social 50”最新排行榜上共164周排名第一，创造了最长时间纪录。这打破了流行歌手贾斯汀•比伯(26岁)自2011年3月以来保持的163周纪录。泰勒•斯威夫特(28周)、麦莉•赛勒斯(21周)、蕾哈娜(21周)等紧随其后。 “Social 50”是显示艺人网络影响力的排行榜。音乐数据分析公司“Next Big Sound”以脸书、推特、照片墙、YouTube等社交网络服务(SNS)为基础，对艺人页面的粉丝数增加趋势、提及频率、点击率等进行分析。Next Big Sound表示，最新统计期间，防弹少年团相关脸书的“点赞”数为3.2万条，增加了69%；推特“Mention”提及总量为1710万条，增加了29%。 Billboard表示：“BTS在2016年10月进入榜单后，在173周中除了9周外，一直保持第一位。BTS的新曲《Black Swan》在Billboard Hot100榜单中上升到57位，上月26日，在格莱美颁奖礼的庆祝舞台上，他们和说唱歌手Lil Nas X联袂演出《Old Town Road》，产生了积极影响。”

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