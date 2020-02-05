中国新型冠状病毒感染病例增幅创造单日新纪录，香港出现首例死亡病例. February. 05, 2020 07:51. by 尹完準 zeitung@donga.com. 中国因感染新型冠状病毒而死亡的人数已超过400人。香港出现首例因感染新型冠状病毒死亡的病例。这是继菲律宾之后，中国本土以外发生的第二个死亡病例。 4日，中国国内确诊患者人数比前一天增加了3136人，共达20438人。一天里患者增加数首次超过了3000名。死亡人数为426人，比前一天增加了65人。一天内出现的确诊患者和死亡者数都呈现出最高的增加值，呈现出日益增加的趋势。中国政府正式公布的重症病例达2788人，而且新型冠状病毒感染症发病地湖北省武汉市死亡率超过5%，因此有人担心今后死亡人数还会继续增加。 另据香港《明报》报道，一名曾到过武汉的39岁男子1月31日确诊后接受治疗，当天不治身亡。香港前一天宣布，除深圳湾检查站等两处外，所有与中国内地相连的检查站都将关闭，但香港境内要求完全封锁与中国内地接壤的边境的呼声日益高涨。

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