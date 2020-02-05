尼蒂的香气. February. 05, 2020 07:52. . 在佛祖生活的几千年前，有一个名叫尼蒂的人。那个人是“除粪人夫”，即通过清挖别人家厕所来维持生计的人。当时，大部分人在外面解决大小便，只有富人有户外厕所。尼蒂是清理人粪来维持生计的人，所以他是贱民中的贱民。但是，佛爷接受了这样的人做徒弟。“成为佛门弟子”意味着亲自接受佛祖的教诲并实践，并与佛祖一起接受人们的供奉。人们惊恐万分。如果自己供养佛祖，那么连曾经清理大便的尼蒂是不是也会受到供养呢？不满情绪暴增。 于是，佛祖开始劝导他们。即使是我们所不屑一顾的蓖麻(蓖麻子)古树，只要互相揉搓，也会着火，美丽的莲花也会在泥土中绽放。人的高低贵贱不是由职业决定的，而是由德行决定的。这是教人不要只凭外表来判断一个人。 佛祖从尼蒂身上闻到的不是恶臭，而是美妙无比的内心香气。这真是令人吃惊的事情。穿着破旧得让人看不下去，再加上不想让佛祖看到自己狼狈的样子，结果把肩上的粪桶掀翻，甚至散发出恶臭，但佛祖还是闻到了尼蒂身上的香气。佛说他衣服脏了，但心没有脏；粪便里散发出的臭味不会掩盖心香，别觉得羞耻。但事情并没有就此结束。佛祖和弟子阿南达一起将尼蒂带到河边，帮他清洗干净，并他收为徒弟。佛祖温暖的言语和行动足以消除尼蒂从世人那里受到的侮辱、创伤和痛苦。 我们的邻居、亲戚，甚至家人中，都可能有像尼蒂这样的人存在。我们只是看着他们寒酸的举止和低位，却无法闻到从他们内心散发出来的香气。文学评论家•全北大学教授

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