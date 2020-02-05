幼儿园休园、停止献血……应以泛政府的应对恢复陷入瘫痪的日常. February. 05, 2020 07:53. . 韩国新型冠状病毒感染症（武汉肺炎）确诊患者昨天增至16人，“新型冠状恐惧症”正在让韩国社会停顿。内需、出口、旅游同时萎缩，经济受到打击，幼儿园、疗养设施等照顾系统也出现空白。献血者也急剧减少，令人担心血液供应会受到影响。 从3日开始，全国37000多个幼儿园中约有10%都进入了休息状态。双职工家庭和单亲家庭眼下无处寄放孩子，急得团团转。幼儿园、小学、初中、高中的缩短授课及停课现象也在扩散。政府虽然允许幼儿园紧急保育或利用照看孩子的保姆，但是很难满足剧增的照顾需求。对于免疫力低下的孩子，与集体生活的设施相比，更适合于在家里照顾。政府应积极鼓励并从制度上支持双职工家庭，或者允许双职工家庭在家工作或享受照顾休假。 如果国家发生灾难，脆弱阶层将遭受最大的痛苦。政府昨天将多重利用设施、福利设施职员14天的临时脱离业务标准，从从中国湖北省回来的职员扩大到了从中国全国回来的职员。在中同胞（朝鲜族）工作的疗养设施出现了照顾空白，福利馆的休馆使老人和残疾人无处可去。因志愿服务人员减少，免费供餐所接连关门，独居老人和露宿街头的人将无法正常吃饭。为阻断武汉肺炎传播，这一措施是不可避免的，但不能导致社会安全网崩溃。 因口罩价格暴涨，连口罩都难以买到的脆弱阶层，如果得不到社会安全网的保护，很容易感染传染病。防疫对策不应被动员资源的保健福利部和地方自治团体所置后，而应该通过扩大实行在家办公、照看休假，投入照顾人力和预算，稳定供应口罩、洗手液等泛政府措施，最大限度地减少对国民日常生活的损害。在国家灾难面前，希望政府能表现出细心关注民生的实力。

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