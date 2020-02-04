斗志与盲目. February. 04, 2020 07:54. by 历史学家 . 约瑟夫·乔普尔是第一次世界大战开战时的法军总司令。就像大多数法国将军一样，他具有权威性，十分固执。开战之初，他没有预测到德国的施利芬计划。有前线报告称，迂回到比利时进军巴黎似乎是德国的主攻力量，也被他忽视，使巴黎陷入沦陷之前的状态。但是，在多次的失误和失败后，他也没有丧失斗志。乔普尔的司机是赛车手，在混乱的巴黎市内闪电般地开车。乔普尔最后时刻戏剧性地咬住了德军的失误，并创造了在马恩河战役中挫败施利芬计划的奇迹。 有人说，如果没有德军的失误，就不会有马恩河的奇迹，但如果没有失误，就不成其为战争。诱导敌人失误也是战术的基本。无论我采取多么漂亮的战术，只要敌人强大、稳健，就不会轻易取胜。使用敌人没有预料到的战术，是为了令敌人惊慌失措，动摇判断。在看似不可能的情况下，仍然需要坚强抵抗，其目的是通过干扰敌人的意图或作战时间表，诱导敌人做出错误判断和失误。 醴陵战役中，刘备沿长江西进，卷入了陆逊的拖延战略。随着战线拉长，补给难度加大，蜀军可以使用的战术越来越明显。压迫对方，限制对方可以选择的手段，以求抓住关键时刻，这是陆逊的战略。醴陵战役是决定蜀国命运的战斗，刘备的斗志坚定不移。但是，这种斗志产生了僵硬的判断。虽然没有答案，但教训是明确的。在战争中，斗志不是盲目的意志，而是向着“正确判断”这个突破口奋斗的行为。有时人们会把盲目误认为是斗志，而把不足的能力用斗志的外衣掩盖。它会产生更大的毁灭。无视现场的斗志更是危险。

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