末节惊天大逆转，堪萨斯城队50年来首次夺得超级碗冠军. February. 04, 2020 07:53. by 黃奎引 kini@donga.com. 距离比赛结束还剩6分14秒，场上比分是10比20，两位数的落后。 在失败的迹象看似越来越明显的一瞬间，随着四分卫帕特里克•马霍姆斯(25岁)在球门线1码(约0.9米)前成功传给特拉维斯•凯尔希(31岁•近端锋)，堪萨斯城酋长队的追击开始了。成功追加得分后，比分差距被缩小至17比20。 又过了3分30秒。距离比赛结束还剩2分44秒时，马霍姆斯在球门线5码前投出的球被队友达米恩•威廉姆斯(28岁•跑锋)接住，触地得分。威廉姆斯在被对方防守队员逼出边线的最后时刻将球推入端区内。23比20，反超比分。 惊慌失措的旧金山49人队开始慌乱起来。威廉姆斯抓住这个机会，在38码处再次成功触地。最终，比分定格在31比20，堪萨斯城酋长队实现惊天大逆转。 第54届超级碗比赛3日在美国佛罗里达州迈阿密的硬石球场举行，本场比赛也成为了“新星”马霍姆斯的表演舞台。 最后的第四节比赛，马霍姆斯成功完成两个关键的触地得分(达阵)传球，毫无异议地当选超级碗最有价值球员(MVP)。2018~2019赛季常规赛MVP出身的马霍姆斯成为了美国职业橄榄球大联盟(NFL)历史上同时拥有常规赛和超级碗MVP头衔年龄最小(24岁零4个月16天)的球员。 马霍姆斯的全名是“帕特里克-雷本•小马霍姆斯”。他的父亲帕特里克•老马霍姆斯(50岁)从1992年开始在美国职业棒球大联盟明尼苏达双城等队效力了11年，是一名比较出名的投手。继承父亲遗传基因的马霍姆斯也拥有在投手踏板上投出时速超过95英里(约153公里)的球的强有力臂膀。 马霍姆斯的脚下速度也很快。当天，马霍姆斯也跑动了29码，其中包括在第一节直接完成冲刺触地得分。两周前，在美国橄榄球联合会(AFC)冠军争夺战时，他获得了队内最多的53码，带领球队踏上了超级碗舞台。 马霍姆斯赛后说：“人们说我施了魔法，其实并不是那样。反而是我在比赛初期接连出现失误，让队员们吃了不少苦头。我们队中没有一名选手在比赛结束前先放弃比赛。多亏了彼此间始终信任，我们才最终获得了冠军。” 凭借着当天的冠军，堪萨斯城酋长队获得了自1970年以来50年来首座颁给超级碗冠军队的隆巴迪杯。 事实上，直到1970年为止，超级碗一直是NFL和美国橄榄球联盟(AFL)冠军队之间的比赛。在当时的NFL内，人们总是看轻AFL，但是随着AFL所属的堪萨斯城酋长队夺冠，气氛发生了改变。最终，两家联赛决定从第二年开始合并。因此，堪萨斯城酋长队作为NFL球队在超级碗上获胜尚属首次。 旧金山49人队当天如果一直保持领先，本可以追平超级碗最多冠军记录(6次)，但随着最后时刻被对手反超，不得不把再次夺冠的时期延后。

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