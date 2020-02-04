韩国政府：“未来7至10天是病毒扩散的最大关口”. February. 04, 2020 07:53. by 李美智, 韓相準 image@donga.com,alwaysj@donga.com. 据悉，韩国国内新型冠状病毒感染患者中，有一人已经恢复健康，即将出院。据疾病管理本部3日透露，保健当局正在研究对上个月24日被确诊的55岁韩国男性（2号患者）的痊愈判定及出院与否。疾病管理本部长郑恩京（音译）表示：“2号患者的肺炎症状好转，中断了抗病毒药物的注射。病毒检测也出现阴性。”考虑到进一步检查等因素，他最快可能在4日出院。 中国内地新增病例和死亡病例呈爆发式增长，韩国政府预计未来7至10天将是国内新型冠状病毒感染疫情蔓延的最大关口。中央事故处理本部决定，从4日开始，对所有在确诊患者移动路径上的所有接触者采取自我隔离措施。保健福祉部部长朴能厚当天表示：“中国国内的感染正在扩散，我们认为从现在起7至10天将成为非常重要的关口。” 3日没有新增患者。490名有症状者（出现与新型冠状病毒类似症状者）中，有414人被判定为阴性，已被解除隔离。其余51人正在接受检查。乘第二架包机从武汉接回国内的326名侨民，初步检查结果全部呈阴性。 文在寅总统当天在与国务总理丁世均举行定期会晤时表示，“此次新型冠状病毒和以往传染病特征不同，具有较高的感染力、无症状感染可能性、缺乏现有治疗剂等”。他强调：“希望以总理为中心，内阁全力以赴阻止疫情出现进一步扩散。”

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