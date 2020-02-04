《间岛大屠杀》全貌报告时隔100年首次在国内公开. February. 04, 2020 07:53. by 趙鍾燁 jjj@donga.com. “听说，把燃料放在尸体上时，有受伤者试图站起来，日军随即用刺刀刺伤他，让他在火焰中被烧死。” 1920年10月30日，日军闯入了距中国吉林省龙井村东北方向十多公里的韩国人集聚村庄——长岩洞。日军声称：“要把不逞鲜人（不听日帝话的韩国人）化为焦土”，砍掉良民的脖子，开枪杀人，在房屋和教会上放火，将他们活活烧死。这就是间岛惨变（庚申惨变、间岛大屠杀）。第二天，加拿大基督教长老会传教士普特和龙井村济昌医院院长马丁一起调查了这个残酷的现场，并留下了记录。 包含他们证词的报告和信件此前只曝光了一部分，这是100年来首次在韩国国内公开。这是通过陆军士官学校金延玉（音译）教授最近翻译出版的《间岛出兵史》披露的。《间岛出兵史》是日本派驻朝鲜军司令部收集1920年“间岛行动”的全部内容，并于1926年发送给日本陆军省的秘密文件。金延玉教授表示：“在《间道出兵史》中，不仅包含了传教士对庚申惨变惨状的生动证言，还包含了日军通过密探掌握的间岛一带独立军的现状和武官学校位置等，将成为研究独立运动史的宝贵资料。”

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