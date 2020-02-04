《寄生虫》在英国上奥斯卡荣膺双冠王，只剩下奥斯卡金像奖. February. 04, 2020 07:53. by 李?? baltika7@donga.com. 就在美国奥斯卡金像奖颁奖典礼举行前一周，电影《寄生虫》在英国奥斯卡颁奖典礼上获奖。 英国电影和电视艺术学院(BAFTA)当地时间2日在英国伦敦举行的颁奖典礼上，将奉俊昊导演的《寄生虫》选为最佳外语片奖获奖影片。 这是韩国电影继2018年朴赞郁导演的电影《小姐》之后，第二次在英国奥斯卡颁奖典礼上获得最佳外语片奖。《寄生虫》还获得最佳剧本奖，荣膺双冠王。 奉俊昊导演在获得最佳外语片奖时说：“我来自远方。在这里出席的人中，我好像来自最远的地方。我想对一同入围的其他优秀电影表示赞赏。”接着，他把功劳归结于演员，“要不是那些展示最佳配合的演员们，一定会非常困难”。在领取最佳剧本奖奖杯时，他表示。“感谢将我写的台词和场面展现在画面上的优秀演员们。我觉得活着的演员表情和肢体语言才是万国通用语。” 《寄生虫》还获得了最佳作品奖和最佳导演奖提名，但这两个奖项被萨姆•门德斯执导的《1917》夺走。《1917》获得了最佳作品奖、最佳导演奖、最佳摄影奖、最佳美术奖等7个奖项。最佳男主角奖由《乔克》的霍亚金•菲尼克斯获得，最佳女主角奖则由《朱迪》的勒内伊•泽维格获得。 1947年成立的BAFTA奖是英国最具权威的颁奖典礼，对美国奥斯卡奖的影响不小。另外，《寄生虫》1日(当地时间)在美国举行的美国编剧工会奖颁奖典礼上获得了主奖最佳改编剧本奖，还获得了艺术指导工会(ADG)奖。由此，《寄生虫》在美国4大工会(制片人•导演•演员•编剧工会)奖中获得了演员和编剧奖，成为韩国电影中第一部获得奥斯卡奖的可能性大增。尤其在美国编剧工会和英国奥斯卡获得最佳剧本奖，因此很有可能获得奥斯卡最佳剧本奖。第92届奥斯卡颁奖典礼将于9日(当地时间)在美国洛杉矶杜比剧院举行。《寄生虫》入围了最佳影片奖、导演奖、剧本奖、美术奖、剪辑奖、国际电影奖(原最佳外语片奖)等六个部门的提名名单。

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