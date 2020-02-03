全面禁止中国湖北省滞留人员进入韩国. February. 03, 2020 08:11. by 李美智, 尹完準 image@donga.com,zeitung@donga.com. 为防止新型冠状病毒感染症（武汉肺炎）扩散，韩国政府决定全面禁止访问或滞留过中国湖北省的外国人入境。前往济州岛的中国游客被确认感染后，“免签证”访问济州也被迫中断。在韩国国内，通过与日本确诊患者接触后来到韩国的中国男性被确诊等，出现了原来不属于防疫对象的“第三种途径”的患者。 韩国国务总理丁世均2日表示：“从4日零时起，将全面禁止最近14天内访问或滞留过中国湖北省的所有外国人入境。”韩国国民入境后，在14天内将实行自行隔离措施。经与济州特别自治道磋商，根据济州特别法实行的免签证入境制度将暂时中断。 据统计，周末新增患者4人，截至2日患者总数为15人。1日公布的第12名患者是一名49岁的中国男性，在日本从事导游工作期间，曾与日本确诊患者有过接触。上月19日入境后，在日本患者的劝说下向保健当局申报，本月1日被确诊。这是中国以外国家入境的首例确诊患者。 日本政府不顾患者在韩国居住，以其为中国国籍为由，只向中国政府通报了与本国患者接触的事实。韩国保健当局在12号患者自行申报之前，完全不知道相关内容。韩中日三国间的传染病预防合作系统没有正常启动。12号患者的夫人、40多岁的中国女性在韩国也被丈夫感染，成为14号患者。 乘坐包机入境的武汉侨民患者也首次出现。2日公布的13号患者（28岁，韩国男性）是上个月乘坐第一架包机抵达韩国的，通过了中国的出境检疫、韩国的机内检查和入境检疫，是“无症状入境者”。15号患者（43岁，韩国男性）是上个月20日和4号患者（55岁，韩国男性）乘坐同一班飞机的乘客，属于自行隔离对象。 据中国外交部透露，截至2日，已有62个国家就新型冠状病毒感染症实施有关中国人入境的管制措施。措施分为四个阶段。美国等5个国家对中国人限制入境，俄罗斯等6个国家对中国人限制发放签证，韩国、日本等7个国家对湖北省出身的中国人或经由湖北省的旅行者限制入境，英国、法国等44个国家要求提交测定体温等身体状况报告。

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