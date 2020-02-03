“贝多芬最后的第32号奏鸣曲是从地狱走向天堂的作品”. February. 03, 2020 08:10. by 刘润钟=文化专门记者 gustav@donga.com. “钢琴家米开朗基利曾说过，即使知道很多曲子，也要有几首能更拿得出手的曲子才行。对我来说，贝多芬的这些奏鸣曲是最接近的作品。” 钢琴家元才连(32岁，音)在3年里一直是“传闻”。2017年在意大利布索尼国际钢琴比赛上获得二等奖和听众选择奖，被评价为“个性鲜明的演奏”的他即将站在首尔观众面前。13日，首尔艺术殿堂IBK冠军厅。届时他将演奏贝多芬第13号奏鸣曲《幻想曲风格的奏鸣曲》、第30号奏鸣曲、莫扎特《幻想曲》C小调、第32号奏鸣曲等。 “我想把一直苦练的贝多芬作品在大赛之后首次正式在祖国舞台上展示给大家。光是第13号奏鸣曲已经练了15年了，其他曲子也是10年以上一直练习的作品。” 在首尔难得一见的期间，他四处寻找能进一步巩固自己钢琴世界的“师傅”。去年，他拜访了生活在葡萄牙山中的钢琴家玛利亚•乔昂•皮雷斯。 “和其他4名年轻钢琴家一起生活，接受了大师的教导。比起高难度的演奏技术，我学会了以更广阔的视角看世界和艺术的眼光。” 在这次节目中，演奏贝多芬的第13号奏鸣曲的机会很少。“这是贝多芬转入中期后，尝试大胆表现的歌曲。古典奏鸣曲首次加入了幻想曲风的部分。” 梦幻的气氛与莫扎特的《幻想曲》C小调相连接，接着与贝多芬的第32号奏鸣曲相连接。“莫扎特的幻想曲和贝多芬第32号奏鸣曲都以减七和弦开始，这种黑暗的氛围让人印象深刻。” 他说贝多芬最后的第32号奏鸣曲是“从地狱走向天堂的作品”。“前面像地狱一样激烈，中间部分的G大调就像是放在两者之间的梯子。我感觉自己已经超越了这个范围，走向了永远的救赎。我们正在努力准备，让大家一起感受。” 下个月还将发行唱片。以“Aqusense”标签，收录了李斯特不太被人演奏的歌曲《Apparitions》第1号，巴托克•贝拉的《门外(Out of Doors)》等作品。

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