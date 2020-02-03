厌恶的刀刃. February. 03, 2020 08:11. by 李恩澤 nabi@donga.com. “当我们觉得对某些群体的厌恶是无可奈何的而随心所欲地行动时，不平等现象就更加严重了。” ——摘自金智慧的《善良的歧视主义者》 笔者上大学的时候去欧洲旅行过。这是我第一次去欧洲，但与我的担心不同，来回非常顺利。只是，这辈子从未经历过的种族歧视经历给我带来了一定的冲击。当然，从周围的事例来看，我的情况似乎连严重的问题都做不到，但无论如何，走夜路时经常被陌生人骂，这也应该不是常有的事情。 特别是“该死的中国人快滚开！”我不知道他为什么对独自安静行走的我说出这样的话。也许他那天心情特别不好，也许他有自己的理由讨厌中国。理性地想一想，我也没有理由听到这句话就受到伤害。因为我既不是中国人，也知道不是所有的欧洲人都和他一样。只是在韩国以外的地方，我的个性随时都会被抹去，被置换成“中国人”或“亚洲人”，仅仅存在本身，就会成为某些人厌恶的对象，这是不小的冲击和痛苦的经历。 以新型冠状病毒为契机，对中国的厌恶感逐渐扩散。有报道称，中国人聚居的首尔大林洞地区的卫生文化非常糟糕。他们只是在韩国生活，还没有去过中国。当然，虽说这是因为出于对安全的担忧和对病毒的恐惧，但担心和预防病毒和积极传播对特定群体的厌恶是完全不同的问题。每次看到他们，我都会想起当年那个对我扔石头骂人的他。他肯定也有他的理由。

한국어