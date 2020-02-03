不仅要禁止“湖北省”来人，还要先发制人采取对策集中中国出境人员入境通道. February. 03, 2020 08:11. . 针对新型冠状病毒感染症（武汉肺炎）的扩散，韩国政府也将于明天零时开始采取部分限制入境的措施。国务总理丁世均昨天表示：“全面禁止14天以内访问或滞留过中国湖北省的所有外国人进入韩国。”据悉，如果是韩国国民，允许他们入境，但将实行14天的自我隔离措施，并暂时中断中国人免签证进入济州岛的制度。 此前，武汉肺炎确诊患者剧增，国民不安达到极点，从这一点来看，此次措施有些晚。上个月30日，世界卫生组织宣布武汉肺炎为“国际公共卫生紧急状态”后，美国立即发布了禁止本国公民到中国旅游的警报，并中断了最近两周内从中国回来的外籍人士的入境。日本政府从1日零时起禁止访问湖北省的外国人入境。 武汉肺炎的传染力比非典更强，截至2日上午，中国内地确诊病例超过1.4万例，死亡超过300人，蔓延至世界27个国家和地区。第二次、第三次感染、无症状感染者以及空气传染的说法，正在搅乱地球村的日常生活。截至2日，韩国国内确诊患者达15人。即使政府再怎么努力防疫，每天有2万名左右的中国人通过全国的机场和港湾入境，这只能增加国民的不安感。 政府有必要集中管理湖北省和中国其他地区人员的入境。从昨天开始，美国将把所有从中国入境的航班都安排在7个主要机场，集中检查乘客是否受到感染。我们也有必要把来自中国的航班和航班集中到主要机场和一两个港口，提高防疫程序的强度和效率。航空公司和机场防疫当局之间应该实时共享从中国出发经由其他国家入境的乘客信息。 对15名确诊患者的行动路线信息也应及时、透明地公开。如果只有模糊的信息流传开来，不安感就会增加，无辜的其它商店和多重利用空间也会受到损失。由于准确的信息无法流通，很多国民因不安感而减少外出活动，试图被关在家里生活。我们需要政府做出努力，让他们在各自彻底进行防疫和卫生管理的同时，同时找回最起码的安心和活力。

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