LG电子H&A部门营业利润连续3年力压美国家电巨头惠而浦. February. 03, 2020 08:12. by 林賢錫 lhs@donga.com. LG电子连续3年超过了世界排名第一的家电企业美国惠而浦的营业利润。虽然年销售额落后于惠而浦，但LG正在缩小差距，因此预计今年两家公司也将围绕第1的位置展开激烈的竞争。 2日，据电子业界透露，美国惠而浦最近公布的去年全年营业利润约为15.71亿美元(约1.8765万亿韩元)。同期，LG电子生活家电(H&A)部门的营业利润为1.9962万亿韩元，略高于惠而浦。特别是LG电子家电部门的营业利润在2017年为1.4万亿韩元，2018年为1.5万亿韩元，得到了上升势头稳定的评价。因此，LG电子连续3年在营业利润方面超过了惠而浦。家电业界相关人士解释说：“LG电子在营业利润率高的高端家电市场迅速抢占先机的效果逐渐体现出来了。” 在销售额方面也缩小了差距。LG电子家电去年的销售额为21.5万亿韩元，首次突破了20万亿韩元大关。惠而浦去年的销售额为204亿美元(约24.3万亿韩元)，两家公司间的差距被缩小至约2.8万亿韩元。惠而浦连续几年停留在23万亿~24万亿韩元的销售额上，而LG电子家电部门的销售额从2016年的17万亿韩元开始，到最近为止一直持续保持追赶势头。 去年上半年，LG电子的销售额甚至超过了惠而浦，一度跃居世界第一。不过，由于下半年惠而浦迎来了美国黑色星期五等库存调整的特殊需求，因而再次保持了销售优势。LG电子有关负责人表示，“与其在下半年因竞争而盲目增加市场营销费用，不如稳定地开拓高端市场。”

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