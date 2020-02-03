ISU四大洲速滑锦标赛男子1500米金牌得主金民锡. February. 03, 2020 08:16. by 兪載泳 elegant@donga.com. 韩国男子速度滑冰中长距离招牌选手金民锡(21岁•城南市厅)向连续两届冬奥会奖牌发起了挑战。 2日，金民锡在美国密尔沃基佩蒂特国际滑冰中心举行的2020国际滑联(ISU)四大洲速滑锦标赛男子1500米比赛中获得了金牌。他以1分44秒567的成绩领先加拿大选手杰斯•纽费尔德(1分45秒990)1.42秒夺冠。 虽然欧洲强国没有参赛，但这是2019~2020赛季开启后金民锡首次滑出1分44秒多的成绩，意义重大。他的这一成绩仅次于1月在荷兰举行的欧洲锦标赛上获得第一名的荷兰选手托马斯•克劳尔(1分43秒67)，排在今年最好成绩第二位。 金民锡在就读坪村高中的2017年在札幌冬季亚运会上获得金牌，预示着明星的诞生。之后体重增加3公斤以上，并增强了力量，第二年他在平昌冬奥会上滑出1分44秒930的成绩，成为首位在该项目中站上领奖台(铜牌)的亚洲选手。在欧洲选手独占鳌头的项目上获得自信的金民锡，在本赛季的6次世界杯比赛中，在该项目上综合排名第2位。 但是他在2019~20赛季的世界杯第1站比赛中以1分46秒左右的成绩获得第4名后，在第2、3站比赛中接连出现萎靡，让人担忧。虽然没有特别的受伤，但没能进入1分45秒大关。在此期间，中国选手宁钟彦继去年9月滑出1分43秒45的个人最好成绩后，又在世界杯第三站比赛中以1分44秒918的成绩领先金民锡。 SBS解说员诸葛成烈表示：“首先在邀请赛上获得金牌意义重大。与体力上处于最佳状态的平昌冬奥会相比，现在金民锡的状态既不好也不坏。”诸葛解说员接着说，“在转弯时左脚使力助滑的‘细节’比平昌冬奥会时差。体力和成绩应该继续同步上升。” 小小年纪就获得奥运会奖牌的金民锡的整体比赛运营和战略等方面仍然被评为处于世界顶尖水平。诸葛解说员建议，“为了两年后的冬奥会奖牌，安装‘速度耐力’，即在保持较快速度的同时，安装以一定的速度维持1500米整个滑行过程的力量，应该是最重要的课题。” 另外，严千浩(28岁•体育彩票)在男子集体出发(Mass Start)比赛中，以8分31秒940，冲刺积分64分获得冠军。在女子集体出发比赛中，金宝凛(27岁•江原道厅)获得银牌。

한국어