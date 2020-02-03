70多岁候选人中间闪耀的“38岁新星”皮特•布蒂吉格. February. 03, 2020 08:13. by 金艺允记者 yeah@donga.com. 3日，在美国大选候选人竞选日程拉开帷幕的情况下，前印第安纳州南本德市市长皮特•布蒂吉奇(38岁)、前纽约市市长迈克尔•布隆伯格(78岁)、台湾血统企业家安德鲁•杨(45岁)等受到的关注丝毫不亚于目前在野党民主党的党内支持率分别位居前两位的前副总统乔•拜登和参议院议员伯尼•桑德斯。 布蒂吉奇去年1月以在历届美国大选候选人中最年轻的37岁就提交了出师表。这与美国总统特朗普(74岁)、前副总统拜登(78岁)、桑德斯议员(79岁)、参议员伊丽莎白•沃伦(71岁)都是70多岁的人形成了鲜明的对比。她毕业于哈佛大学，曾在阿富汗战争中服役，以“别人家的孩子”的形象受到白人中立选民的欢迎。在上个月进行的舆论调查中，她在11日进行预备竞选(primary)的新罕布什尔州的支持率仅次于桑德斯(29%)，以17%的支持率位居第二。也有意见称，与其他候选人相比，行政经验短、性少数群体等是弱点。 以《福布斯》为基准，拥有580亿美元(约69万亿韩元)财产的世界第14位富豪—前纽约市长布隆伯格以压倒性的“金钱之威”展开了营销攻势。去年11月宣布参加竞选的第一周就花费了3300万美元(约394亿韩元)作为电视广告费，创下了历史最高纪录。《路透社》上月29日和30日进行的舆论调查中，他以12%的支持率排在拜登(23%)和桑德斯(18%)之后，位居第三。有分析认为，考虑到布隆伯格比其他候选人参加竞选要晚，攻击性的广告战取得了效果。他实际上放弃了选举人团数较小的爱荷华州、新罕布什尔州等地区。相反，布隆伯格及其竞选团队制定了在538个选举人团中排名前两位的州加利福尼亚(53名)、得克萨斯(29名)等聚集的下月3日“超级星期二”集中进行竞选的战略。 为了消除两极化，承诺每月向美国所有成年人支付1000美元基本收入的杨候选人受到了拜登和桑德森候选人的邀请。因为如果两人中的一人得到杨候选人的支持，就能在展开拉锯战的竞选中奠定胜机。

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