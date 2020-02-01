二次感染和无症状传染，应对首例变种肺炎应提高应对水平. February. 01, 2020 08:13. . 两天之内，国内新型冠状病毒感染（武汉肺炎）患者增加7人，增至11人。还出现了首例韩国女性患者。新增病例中，有一人被确认是在与确诊患者一起进食时被感染。这是韩国国内确认的首例“人际感染（二次感染）”，不能排除该患者家属中出现三次感染事例的可能性。有人担心，地区传播可能已经开始。 更令人担心的是，已经出现了打破冠状病毒常识的“神秘患者”的报告。继中国之后，日本也出现了“无症状”传染的事例。“非典”或中东呼吸综合征在出现发热等症状后，才把病毒传染给其他人，因此只要对有症状的人进行正常隔离，就可以防止出现感染。如果是在没有症状的情况下传染给他人，防疫就会更加困难。 在中国，甚至有专家主张，武汉肺炎已经超越飞沫传播，能够在空气中传染。世界卫生组织30日宣布武汉肺炎进入国际公共卫生紧急事态（PHEIC）。因为除了中国以外，在18个国家出现了100多名感染者，而且在美国、日本、德国、越南也确认了二次感染者。如果武汉肺炎在多个大陆同时出现社区传播，也就存在“大流行”的危险。 现在韩国社会的防疫系统是在经历以在医院内感染为主的2015年中东呼吸综合征事态后，根据当时情况打造的。武汉肺炎病毒的致死率虽然比中东呼吸综合征低，但传播力却要高得多，甚至出现无症状传染的可能性，因此，应该先发制人地考虑修改防疫政策。考虑到无症状传染的可能性，同时要扩大接触者范围进行检疫和追踪。政府应该以疾病管理本部为中心，积极支援防疫负责人以专业性和创意性应对变异病毒的特质。 31日上午，在人们担心感染之中，搭载368名中国武汉侨民的包机抵达韩国。侨民们接受追加检疫后，只有350名没有发热等异常症状的侨民被隔离在忠南牙山和忠北镇川的保护设施。防疫当局应该严格管理，避免在隔离者之间出现进一步的传染。只有这样，才能平息当地居民的不安情绪，防止出现社区传播。

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