新型冠状病毒波及文化界，波士顿交响乐团访韩演出取消. February. 01, 2020 08:15. by 刘润钟=文化专门记者•郑成泽记者 gustav@donga.com,neone@donga.com. 因新型冠状病毒感染症(武汉肺炎)，大型演出被迫中断，而且没有观众旁听直播等影响正在向文化界扩散。 原定于2月6、7日在首尔艺术殿堂音乐厅举行的波士顿交响乐团的演出被取消。此次演出原本计划从首尔开始，之后分别在中国台北、中国香港、中国上海举行2场，共8场演出。此前，京畿富川市取消了原定于1月31日在富川市市民会馆举行的富川市立合唱团定期演奏会。 去年12月17日开始的音乐剧《we will lock you》的预售取消率也很高，演出被暂时中断。随着原定于1月31日在香港文化中心举行的香港爱乐乐团演奏会被取消，3月10日至13日在大田、首尔、江原春川、光州举行的该乐团访韩演奏会是否也会取消，备受关注。对此，演出企划公司Presto Art表示：“香港爱乐乐团方面表示，与中国大陆相比，在武汉肺炎影响相对较小的韩国和日本进行演出，因此将按日程进行。”

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