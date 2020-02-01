10亿人狂热的超级碗门票均价已达948万韩元，有望打破1158万韩元的历史记录. February. 01, 2020 08:15. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 是一支球队时隔半个世纪再度夺得冠军，还是另一支球队追平历史最多冠军纪录？ 美国最大的体育赛事—美国职业橄榄球(NFL)总决赛“超级碗(Super Bowl)”将于3日上午8时30分(韩国时间)在美国佛罗里达州迈阿密硬石体育场举行。今年迎来第54届的此次超级碗比赛将在拥有很多故事的两队之间展开，比以往任何时候都要火热。极度渴望夺冠的堪萨斯城酋长队和“名门”旧金山49人队将争夺“文斯-隆巴迪杯”(超级碗冠军奖杯)。 堪萨斯城酋长队自1970年首次获得超级碗冠军后，直到去年为止，一次也没有踏上过超级碗舞台。自1967年超级碗举办以来，纽约喷气机队仅在1969年获得过一次冠军，酋长队的长时间无冠记录仅次于喷气机队。相反，旧金山49人队是从1981年首次夺冠开始，先后5次获得超级碗冠军的传统豪门球队。如果49人队夺冠，将追平新英格兰爱国者队、匹兹堡刚人队等保持的最多冠军纪录(6次)。 随着长期被超级碗所困扰的堪萨斯城球迷的涌入，超级碗的票价一路飙升。票价为普通席4220美元(约503万韩元)，最贵的Skybox为6万美元(约7146万韩元)。但据网上售票网站“SeatGeek”透露，截止到31日，在购买者之间交易的转售门票价格达7963美元(约948万韩元)。这比去年的平均票价4972美元(约592万韩元)上涨了60%左右。历届超级碗平均门票最高价是爱国者队和西雅图海鹰队对决的2015年的9723美元(约1158万韩元)。这也是历届美国职业体育比赛门票的最高价格。美国媒体认为，今年有望改写历史纪录。 票价和广告单价也有所上升。今年超级碗广告单价以30秒为基准是560万美元(约66亿韩元)，比去年的530万美元(约63亿韩元)上涨了5.7%左右。特别是，今年美国总统特朗普和民主党总统候选人迈克尔•布隆伯格同时拿下了60秒的广告，因此备受关注。据悉，他们购买60秒广告分别花费了1000万美元(约119亿韩元)以上。 詹妮弗•洛佩兹和夏奇拉的超级碗中场秀也备受关注。超级碗比赛第2节结束以后举行的中场表演中，迈克尔•杰克逊(1993年)、Lady Gaga(2017年)、Maroon 5(2019年)等当代顶级歌手出演。当地媒体等媒体预测，今年超级碗的举办地迈阿密，在比赛期间将吸引约20万名游客。美国体育媒体ESPN预测，超级碗的经济效果将达到6亿美元(约7148亿韩元)。 堪萨斯城酋长队非常擅长传球进攻，由出道3年的明星四分卫帕特里克•马霍姆斯(25岁)领衔。去年成为最有价值球员(MVP)的马霍姆斯是高中时期投出时速153公里快速球的投手出身，拥有强有力的肩膀，传球准确度很高。马霍姆斯在季后赛期间的四分卫中，传球距离(562.4米)排名第二，成为球队踏上超级碗舞台的头号功臣。 旧金山49人队的强项是以跑垒员拉希姆•莫斯特特(28岁)为核心的冲球进攻。莫斯特特在季后赛期间总跑动距离为201.2米，是季后赛历史上第二多的冲球距离。莫斯特特创下的4个触地得分也是NFL季后赛历史第二好成绩。

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