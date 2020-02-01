“史无前例的扩散”，WHO宣布将新型冠状病毒疫情列为“国际关注的突发公共卫生事件”. February. 01, 2020 08:15. by 尹完準 zeitung@donga.com. 世界卫生组织(WHO)宣布，将新型冠状病毒感染症(武汉肺炎)疫情列为“国际关注的突发公共卫生事件(英文简称PHEIC)”。世界卫生组织总干事谭德塞(Tedros Adhanom Ghebreyesus)当地时间30日就武汉肺炎表示，“过去几周以来，人们目睹了之前所不知道的病原体的出现，并扩大为史无前例的发病。”但他同时表示，宣布紧急状态“疫情不仅在中国国内大规模爆发，在其他国家也正发生疫情”。并强调称，“没有理由采取妨碍(与中国)贸易和旅行的措施。” 中国国内武汉肺炎确诊患者和死亡人数在1日均达到最高值，扩散速度正在加快。中国内地确诊病例9692例，较前一日增加1866例；死亡213例，增加43例。全球确诊病例9831例，超过2003年SARS全球病例数8098例。在中国甚至出现了武汉肺炎的“空气感染”可能性。中国疾病预防控制中心(CDC)首席专家吴尊友在接受中国中央电视台(CCTV)采访时表示，“武汉肺炎与非典有很大不同，与流行性感冒(流感)的传播模式更相似。在调查过程发现，在(特定的)封闭空间内，其他人吸入武汉肺炎感染者留在空气中的飞沫(分泌物)或浮质(微固体粒子或水滴)，引起无感染源的感染。”

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