尽量避开人多的地方，外出后要洗手. February. 01, 2020 08:15. by 宋惠美记者 1am@donga.com. 在周末即将到来之际，31日一天内竟出现了5名新型冠状病毒感染病（武汉肺炎）患者，市民的不安情绪正在加剧。在人多的活动或外出多的本周末，防止感染扩散是关键。为此，应尽量避开人多的地方，外出时应遵守正确的传染病预防守则。 专家提醒，国内通过人际传染出现了第二次、第三次传播者，即使没有去过中国的经历，也要严格遵守传染病预防守则。外出后一定要用香皂洗手30秒以上。使用手消毒剂也不错。 很多人取消了周末安排的活动或外出就餐，但如果需要外出，短期内必须戴N80以上的口罩。戴上口罩活动时，重要的是不要一会摘掉口罩一会儿戴上口罩。如果需要和别人一起吃饭，就要用干净的餐具各自分着吃。国内首例二次感染者6号患者与3号患者就曾经用各自的筷子分吃一个锅里的烤肉。 不被通过社交媒体传播的假新闻所忽悠也很重要。有专家指出，吃泡菜可以提高免疫力，不会患武汉肺炎；吃中国泡菜会患武汉肺炎等，这些说法都是没有科学依据的。属于香草的一种“欧莱加诺油”对武汉肺炎有预防作用的信息，也是假新闻。 如果您居住在疾病管理本部公开的确诊患者的行路路线以内，应该更加注意。但是，确诊患者离开之后的地方，只要经过消毒后就可以安全使用，因此有必要警惕过度的担忧。 如果出现发烧或咳嗽等呼吸道症状，应禁止与他人接触，并应向保健当局咨询。如果怀疑被感染，应致电保健所或疾病管理本部呼叫中心（1399）接受指导。如有症状，应到有筛选诊所的医院接受指导。筛选诊所在疾病管理本部网站（cdc.go.kr）上均有公布。 如果被疾病管理本部通报为自我隔离对象，就应该彻底地遵循这一原则，防止地区社会传播。高丽大学九老医院感染内科教授金宇柱（音）表示：“中东呼及综合征流行时，由于自我隔离未能正常进行，导致社区传播扩散。市民和卫生部门应该多加注意，确保隔离工作到位。”

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