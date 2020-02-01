文在寅总统：“检察机关不能自行纠正错误，公调处意义重大”. February. 01, 2020 08:16. by 朴孝睦记者、金智贤记者 tree624@donga.com,jhk85@donga.com. 文在寅总统31日听取权力机关改革后续措施的报告时表示：“过去的检察机关未能自行纠正错误，因此，特别是高层公职人员犯罪调查处（简称公调处）意义重大。”他批评了起诉青瓦台前任、现任参谋的检察机关，表示要为在7月份设立“公调处”展开速度战。 文在寅当天在青瓦台听取了国务总理丁世均、法务部长秋美爱和行政安全部部长陈永关于权力机关改革后续措施的报告，并表示，“检察机关的改革比什么都重要”。文在寅说：“（由于公调处的成立）刑事司法体系将迎来解放后的第一次转变”，“在调查、起诉方面必须消除触碰不得的圣域，并建立正确的国家司法机关。”他的话把检察机关定义为“圣域”，并强调了通过公调处分散检察机关权力的必要性。 丁世均总理在向文在寅总统报告之后发表的谈话中表示：“将设立关于总理下属公调处的筹备团”，“筹备团将为在7月成立公调处发挥支援作用。”对于检警搜查权的调整，他表示：“为了不让警察的权力扩大或被滥用，将把（警察）分为国家警察和自治警察来运营。” 分析认为，文在寅总统出面检查检察机关的改革，是为了定下调子，不能推迟设立牵制检察机关的公调处。此前，总统公职纲纪秘书崔江旭在检方起诉自己后，曾主张，“通过公调处的调查，（检方的）犯罪行为将一一浮出水面”。

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