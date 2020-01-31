包机出现混乱，隔离区出现反复……“左右摇摆”的应对在助长混乱. January. 31, 2020 08:09. . 因新型冠状病毒感染症（武汉肺炎）而被封锁的中国武汉，原本打算让700多名侨民回国的包机日程昨天凌晨突然被取消。虽然政府解释说是“因为每天派遣两架飞机的问题，中国政府阻止了此事”或“好像是中国政府有些犹豫”（保健福利部长朴能厚）等，但并未明确说明取消的原因。直到昨天30日下午，才先派遣了一架。 美国和日本从28日开始接送本国国民回国，而且外交部长康京和28日还与中国外交部长王毅进行了通话，但相关磋商却不尽如人意，这一点令人难以理解。不仅是驻武汉总领事馆与中国政府进行了磋商，而且在政府正式公布之前即27日开始向侨民发出接送公告，之后却数次推翻日程，使侨民们更加混乱。 政府表现出的“左右摇摆”行为还不止于此。外交部和福利部表示，截止到29日上午，就接回对象侨民问题，就是“无症状者”还是“有症状者”的问题，出现了不同的意见，但当天下午决定先把“无症状者”接回来。隔离收容侨民的场所，也是28日事先发布了“忠南天安”的发表文，但是29日换成了牙山和镇川，引发了该地区居民的反对。在此过程中，由于信息不公开不透明，助长了混乱，而且缺乏对相关地区社会的劝说工作，招致了批评。对于隔离设施的选定过程，青瓦台表示“是由总理室进行的”，而总理室则表示“据我所知，是行政安全部物色的”。前天在镇川，福利部次官被愤怒的居民抓住头发，昨天峨山居民向行政安全部长和忠南知事扔鸡蛋，发生了不愉快的事情。 应对灾难时，局面越是困难，越需要迅速、系统的对策。目前，疾病管理本部、中央灾难安全对策本部、福利部、总理室、青瓦台等各个主体正在努力工作，但国民却看不清控制塔是谁。相反，虽然各自努力，但因为没有总管主体，所以出现了分歧。而且，意识到4月议会选举的政治圈，相比收拾残局，反而是在助长邻避综合征和矛盾。有关传染病的指挥塔应由具备专业性的疾病管理本部全权迅速决定，对指定隔离设施等行政支援或包机运输等外交、政务事项，应由国家安保室或总理室有条不紊地决定并给予支援。武汉肺炎事件很可能长期化。即使为时嫌晚，现在只要拿出统筹的主体进行有效的应对，韩国就有足够的资源和人力可以克服。武汉肺炎正在拷问大韩民国应对危机的能力。

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