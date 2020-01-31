日本也掀起了《寄生虫》热潮. January. 31, 2020 08:10. . 去年底在日本东京涩谷举行的电影《寄生虫》的记者试映会上，出现了罕见的场景。首映礼从一开始就是一片笑声，电影开始5分多钟后，简直就是爆笑的海洋，中半部更是充满了真挚。终于，与会人员纷纷评价称“果然是获金棕榈奖的好片子”，一个个竖起了大姆指。 美国奥斯卡最佳影片有力竞争片之一、著名导演奉俊昊执导的《寄生虫》10日在日本正式上映，第三周即27日吸引了70万名观众，票房收入达10亿日元（约合109亿韩元），使日本陷入“《寄生虫》世界”。在日本以《半地下家族》为题上映，28日在日本电影专门网站“电影网”上登上搜索榜首。 “听说《半地下家族》很有趣，怎么样？”一名居住在日本的40多岁主妇、日本人朋友找到了我。我在韩国看过三次《寄生虫》，但又和她一起支付了1900日元（约合2万韩元）的高额费用，（看着日文字幕）又在日本看了一遍《寄生虫》。26日，观影的星期天晚上，记者察看了观众，发现除了中高龄女性外，男性占三分之一左右，还有不少学生。 看完电影，朋友说：“心里好像扎了一根刺，一直在想为什么会这样。在一个贫富悬殊的社会里，每个人看起来没有恶意，却歧视更底层的人。一边笑一边慢慢感受到了受到压迫的感觉。对父亲（宋康昊饰）做出极端行为的心情产生了共鸣，感到心痛，无法忍受。”据统计票房的“兴行通讯社”调查显示，日本全国观影人数11日至17日排第五，18日至24日排第二，25日至26日排第四。上映影院也从当初的全国131家增加到218家。 据日本电影制片人联盟透露，2004年《太极旗飘扬》（导演姜在圭）是首部在日本上映、票房超过10亿日元的韩国电影。制作、主演全部由韩国主演的电影票房收入超过10亿日元，是自2005年《我脑海中的橡皮擦》之后15年来的第一次。与韩流粉丝欢呼的美男演员们出演的以前卖座作品不同，由演技派演员出演的、电影题材也不是爱情片的电影如此卖座，这已经超越了韩流的概念。 纵观《寄生虫》在日本票房大卖的原因，第一是因为在国际电影节上获得了高度评价，同时兼具作品性和娱乐性的评价以及细田真央导演等日本电影人的高度赞扬和口碑。二是观众群体的扩大。原来，这些平时不去电影院的中高龄男子，在看了《经济杂志》的专题报道后，就去了影院，年轻人在YouTube等网站上看到知名人士的推荐后去了影院。第三是贫富差距这一全球性主题和韩国素材的融合。全球化的主题引起了共鸣，韩国题材增加了对韩国社会的关注和半地下、台湾蛋糕、宋杰西卡、炸醤乌冬等日本没有的东西，增加了逐渐了解的趣味。第四，强调防止剧透。这是奉俊昊导演亲自强调的部分，在“看完作品之后再去看youtube”的建议下，使观众们不能不看电影。 此外，还有奉俊昊导弹的关心度。日本电影专门频道以“韩日思念家人”为主题，对奉俊昊导演和是枝裕和（前戛纳电影节金棕榈奖获奖导演）进行了对话。导演是枝在谈话中说：“不管是有国界还是没有国界，哪怕有争吵，也可以建立完全不同的关系。交流本身就是电影的力量。”奉俊昊也对此表示赞同。就像世界通过《寄生虫》发现亚洲电影和韩国电影一样，在日本也重新认识韩国电影，正在刷新文化纪录。虽然韩国和日本因政治问题而疏远，但希望通过该作品认识共同点，理解差异，与时间产生共鸣。

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