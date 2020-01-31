不停止学习的“机械战警司令塔”金鹤范主教练. January. 31, 2020 08:10. by 郑润哲记者•赵应亨记者 trigger@donga.com,yesbro@donga.com. “就这种程度有什么好惊讶的。放在以前，(引体向上)还能做得更多。呵呵。” 当记者问及在亚足联23岁以下锦标赛(东京奥运会最终预选赛)赛事期间(16日)进行的“引体向上师徒对决”时，金鹤范教练(60岁)笑着说道。当时，他在体育馆与后卫金载沅(22岁•富川队)展开了一场对决。金教练伸直双腿完成了10个。金载沅表示“这是意想不到的故事......”，当时很惊慌。金载沅的腿虽然有些弯曲，但共完成了11个，守住了现役球员的自尊心。当时，球员们惊讶地说：“主教练的生理年龄好像只有20多岁。” 虽然已年过花甲，但“机械战警主帅”依然显示出强大的肌肉力量，他率领小儿子辈的弟子们，完成了进军奥运会和韩国队在该赛事中的首次夺冠。继2年前亚运会之后连续夺冠的金教练在30日的记者招待会上表示：“23岁以下球员的成长让韩国足球得到了发展，这让我感到很幸福。” 作为每天抽两三盒烟的“老烟枪”，金教练一有空就到体育馆和山上挥汗如雨。这是维持健康，构思战术的宝贵时间。“每天坚持运动。一边爬山一边进行体能训练，一边决定球队运营等问题。” 从小学5年级开始踢球的金教练在业余队国民银行队效力到1991年年末，但从未入选过国家队。 退役后一直担任银行职员的他没法真正解决对足球的渴望，1993年他担任国民银行的教练，开启了自己的执教生涯。足球界非主流的他，在明知大学取得了博士学位，通过激烈的足球学习弥补了不足。 在韩国国奥队凭借强大的前场施压和极具威力的定位球、成功的阵型安排，以全胜(6胜)战绩夺得冠军的背景中，金教练的学习热情默默地发挥着作用。他说，“每年冬天都会前往欧洲和南美等地学习先进的当地足球文化。”他还亲自会见了防守能力很强的马德里竞技队主教练迭戈•西蒙尼和孙兴慜的恩师热刺队前主教练毛里西奥•波切蒂诺等，就战术进行了交流。“不论年龄大小，我都会和海外主教练见面，并询问自己想知道的问题。掌握现代足球的发展趋势，并将其嫁接到韩国，这是我应该做的事情。” 正式开始备战奥运会的金教练表示：“在奥运会决赛阶段比赛中，希望提高传球速度和跑动的积极性，打造压制对方的足球。”他还强调了外卡(24岁以上选手)和23岁以下选手的融合。“两年前亚运会时，我也对外卡选手(孙兴慜，黄义助，赵贤佑)说‘首先要下功夫，水桶也要搬运’。我们会通过前辈们首先献身的样子，让球队成为一个有凝聚力的整体。” 金教练表示：“因为奥运会在(东亚圈的)日本举办，因此届时可以像在主场一样进行比赛。完全可以向奖牌发起挑战。想取得比日本国奥队更好的成绩。”

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