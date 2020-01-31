黄秉冀先生逝世2周年之际，未发表曲将以LP形式发行. January. 31, 2020 08:11. by 林熙允记者 imi@donga.com. 在迎来伽倻琴名家，现代音乐的革新家黄秉冀先生(1936~2018年)逝世两周年(31日)之际，他的未发表的录音将被公开。 唱片制作公司C&L音乐公司将于下月6日以LP唱片(黑胶唱片)形式发行黄秉冀伽倻琴作品集第5张专辑《达哈诺皮熊Dalha Nopigom》。2007年当时只用CD制作的作品，首次以LP形式发行。除了《达哈诺皮熊》《钟塔》《推荐词》等精美、实验性的现有收录歌曲外，《沉香舞》的无伴奏Solo(独奏)版本也收录其中。 之前专辑中收录的《沉香舞》中有长鼓伴奏，但这次揭开面纱的是伽倻琴独奏版本。这是故人在离世前的2016年4月14日独自在家演奏的录音。C&L音乐公司部长崔宇锡表示：“演奏氛围与之前的录音完全不同，而且也不打算用以数字音源或CD形式发行，因此将成为珍贵的资料。”《沉香舞》是故人1974年发表的曲子。这是根据想象创作的新罗舞曲，是故人的代表性曲子，也是后代演奏者不断演奏的现代国乐的新经典。 据唱片公司透露，LP版本的《达哈诺皮熊》新经历了将伽倻琴、长鼓、口音等各自原本录音的音轨进行适当组合的混合下载(mix-down)过程。这是为了体现适合LP的音响。在迎来故人逝世两周年之际，将重新审视故人的作品，并进行重新诠释。黄秉冀作品保存会将于下月6日在首尔瑞草区国立国乐院风流爱情室举行“朴贤淑的伽倻琴散调”演出。16日，国立国乐院牛眠堂将举行“黄炳基的伽倻琴作品世界II”演出。包括为伽倻琴而创作的最早的现代独奏曲《森林》(1962年)在内，朴贤淑、金一轮、郭恩雅、曹润贞、李静子、奇淑姬、安娜来等将演奏《石榴房》《丝绸之路》《哈马丹》《沉香舞》等故人的多首代表曲。金雄植(以上人名音译)将负责长鼓击打表演。

한국어