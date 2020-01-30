网球传奇人物为何在澳网比赛中示威？. January. 30, 2020 08:01. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 28日，男女“网球传说”约翰•麦肯罗(61岁•美国)和玛蒂娜•纳芙拉蒂洛娃(64岁•捷克)在澳大利亚网球公开赛激战正酣的墨尔本公园的玛格丽特•考特竞技场上示威，呼吁“更换球场名字”。他们打开写有“伊文-古拉贡-考利竞技场(Evonne Goolagong Arena)”的条幅。纳芙拉蒂洛娃曾18次夺得大满贯赛女单冠军，麦肯罗则是7次夺得大满贯赛男单冠军的传奇人物。 当天，纳芙拉蒂洛娃作为澳网公开赛表演性比赛的裁判，将观众席上的麦肯罗叫到球场，一起进行了游击示威。他们希望把以澳大利亚出身，在现役时期曾获得24个大满贯赛事冠军的玛格丽特•考特(78岁)的名字命名的“马格丽特•科特竞技场”，更名为“伊文-古拉贡-考利竞技场”。同样来自澳大利亚的伊文-古拉贡•考利(69岁)在包括4次澳网冠军在内的7次大满贯赛事上夺冠。 他们之所以对玛格丽特-考特竞技场的名字提出质疑，是因为考特平时发表的关于同性恋和变性人的厌恶言论。成为基督教牧师的考特曾发表过“网球充满了女同性恋”“变性人的孩子们是邪恶的产物”等过激言论。她还以澳大利亚澳洲航空公司支持同性婚姻为由，宣布抵制。 过去也有舆论呼吁更改球场名字。但是在考特迎来“年度大满贯”(一年内连续赢取4场大满贯锦标赛)50周年之际，球场改名言论再次浮出水面。对于纳芙拉蒂洛娃和麦肯罗的示威，澳大利亚网球协会方面表示：“(两人)违反了规定。不能容忍因为意见不同就违反规定行事。”

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