“防堵新型冠状病毒！”……俄罗斯关闭边境，美国在20个机场进行检疫. January. 30, 2020 08:01. by 朴湧 parky@donga.com. 随着新型冠状病毒感染症（武汉肺炎）的扩散速度加快，世界各国都进入了紧急状态。一些国家中断了中国边境地区出入境检查站的运营等，事实上边境封闭现象也在增加。 ○从扩大检疫机场到事实上关闭边境 发现5名武汉肺炎确诊病例的美国28日决定，将武汉肺炎检疫机场从5家增至20家。美国保健福利部长官艾丽克斯·艾扎当天在华盛顿办公楼记者会上表示：“现阶段美国人不必担心安全”，“但如果认为合适，将毫不迟疑地采取一切必要措施。” 据美国CNBC等媒体报道，目前白宫正在考虑对中国采取旅行限制措施。美国疾病控制和预防中心当天将克制旅行劝告地区从原来的武汉地区扩大到了中国全境。美国航空公司中运营中国航线最多的联合航空公司当天宣布，因为“需求显著减少”为由，从2月1日至2月8日，暂停至北京、上海和香港等部分航线的运营。据悉，美国航空和达美航空虽然没有停止中国航线的运营，但正在密切观察情况。 俄罗斯等与中国接壤的国家事实上已经开始关闭边境。据塔斯社29日报道，俄政府决定停止边境地区出入境检查站的运营直至下个月初。俄罗斯原计划从本月24日开始以中国春节长假为由关闭检查站，从30日开始重新开放，但最终延长了中断时间。当地媒体将这一措施解释为因为武汉肺炎。此前，朝鲜和蒙古国等国也关闭边境地带，禁止中国游客入境。 ○因武汉肺炎遭罪的跨国公司 中国市场因武汉肺炎遭受打击，跨国企业也正遭受痛苦。据彭博社28日报道，中国4100多家星巴克分店中，一半以上目前暂时停止营业。中国是星巴克继美国之后，拥有第二多卖场的国家。星巴克方面表示：“此次事件将对2020年财务报表产生实质性影响。” 中国国内麦当劳和肯德基等多数快餐店也处于停业状态。彭博社预测，中国销售额占全体17%的体育服装企业耐克和电动汽车企业特斯拉等也将因此次武汉肺炎遭受严重打击。 此外，在中国设有生产工厂的企业也担心武汉肺炎会影响生产。目前，苹果在中国生产iPhone的大多数产品都是按照中国政府的劝告，在下个月10日之前停止生产。也有部分人预测称，将于今年2月上市的iPhone SE2可能会推迟上市。美国韦德布希证券分析师丹·艾布斯在接受CNBC采访时警告说，“如果疫情在中国内地进一步蔓延，可能会对供应链产生消极影响”。

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