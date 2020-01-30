驻韩美军以韩国工人工资为“人质”，要求韩国增加防卫费. January. 30, 2020 08:02. by 申나리 journari@donga.com. 驻韩美军29日向韩国工人（军事劳务人员）通报说，如果韩美防卫费分摊额磋商迟迟没有结果，有可能从4月1日开始实行临时无薪休假。 由于韩美之间的分歧没有缩小，第11次防卫费分摊额特别协定磋商超过时限（去年底）后，美国试图贯彻增加费用的要求。据分析，这是继去年12月中旬驻韩美军司令兼联合国军司令罗伯特·艾伯拉姆斯（大将）阻止韩国军人出入非军事区之后，再次采取的增加防卫费的施压措施。 驻韩美军在当天的报道资料中称：“由于2019年防卫费分担额协定尚未达成，今后可能会持续出现空白，因此，韩国职员有可能在4月1日暂时停薪休假。”驻韩美军方面还解释称：“这是根据美国法律，在实行无薪休假60天前必须提前通知的程序”，“去年6月曾向全国驻韩美军韩国人工会提供了上述内容和追加通报日程。” 驻韩美军还表示：“如果韩国不负担韩国人的雇用费用，驻韩美军司令部将很快耗尽支付他们工资和工资所需的资金。”美方的意思是，韩国在拒绝美国的增额要求的情况下，拖延防卫费分摊额磋商，因此其损失只能由韩国工人来承担。此前，艾伯拉姆斯司令在去年11月的记者招待会上也最先提到9200多名韩国工人工资的75%来自防卫费分摊额，并屡次强调是在“用韩国国民的税金支付韩国人的工资”。 一些人批评说，美国在难以采取裁减或撤走驻韩美军等“极端措施”的情况下，把韩国工人的工资作为防卫费磋商的“人质”。 此外，美国参议院外交委员会民主党干事罗伯特·梅嫩德斯议员和军事委员会民主党干事杰克·里德议员当地时间27日向国务卿迈克·蓬佩奥和国防部长马克·埃斯珀发送了书函，对韩美防卫费分摊额磋商表示担忧，敦促美方重新考虑其立场。他们在信中指出：“特朗普政府执着于分摊（burden-sharing）概念，从根本上导致人们对韩美同盟价值和美国在印度太平洋地区战略地位重要性产生根本性的误解。”

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