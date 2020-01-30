从洗涤到烘干，人工智能独立完成...“三星Grande AI”公开. January. 30, 2020 08:02. by 徐東一 dong@donga.com. 三星电子29日推出了能记住个人使用习惯，帮助洗涤和烘干过程的人工智能(AI)洗衣机和干燥机“三星Grande AI”。三星电子当天上午在首尔江南区数码广场江南总店准备的展示厅“棱镜项目(ProjectPRISM)”中举行媒体日活动，并公开了Grande AI。 当天，在最近的人事调动中新担任生活家电事业部部长的李在升副社长表示：“Grande AI的特点是，在洗涤到烘干的洗衣全过程中大幅改善了使用者的便利性。提高了能源效率，是一款考虑到将洗涤剂和用水量最优化等环保因素的产品。” 以“聪明”著称的Grande AI记住了经常使用的流程和选项，从下次使用开始推荐优先顺序。不仅掌握要洗衣物的重量，还通过安装在洗衣机内的传感器判断污染程度，自行调节冲洗时间和洗涤剂用量。此外，这款洗衣机还搭载了“全面控制”功能，使洗衣机控制面板到烘干机都可以操控。消除了即使把烘干机放在洗衣机上，也必须拿搁板架或找遥控器的不便。如果用衬衫流程洗涤，烘干机会自动启动衬衫烘干流程，具有“AI流程联动”功能。 卫生及环保因素也大幅加强。三星电子方面解释说，采用了“三无安心护理技术” 即，消除了在洗衣机和烘干机的使用中最令人担心的锈蚀、灰尘和使用后机器内残留的水。李副社长解释道，“这是一款环保型产品，可以使用洗涤剂自动注入装置，最大限度地减少洗涤剂的使用量，掌握要洗衣物的状态，最大限度地减少水的使用量。”烘干机也搭载了最大容量空压机换热器，使烘干时间最短化。用Grande AI洗一件衬衫，从洗涤到完成烘干只需要36分钟。 Grande AI是三星电子计划推出反映各阶层消费者生活方式和兴趣的生活家电产品的“棱镜项目”的第二款产品。第一款产品是能够按照消费者的要求，将大小和颜色等进行组合使用的Bespoke冰箱。 在当天的媒体日活动中突然现身的消费者家电(CE)部门长金贤锡(社长)表示：“Grande AI是一款能帮助解决是否洗干净了、烘干机内部是否卫生、根据要洗衣服适合什么洗涤流程等使用者的烦恼的自动机器。正如Bespoke冰箱上市后逆势增长的国内冰箱市场去年增长15%那样，期待受到消费者的喜爱。”三星电子的目标是通过此次Grande AI产品在国内洗衣机、烘干机市场巩固领头羊的位置。

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