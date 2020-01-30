中国出现无症状自发集体传染......第三次感染病例也出现. January. 30, 2020 08:02. by 尹完準, 全主榮 zeitung@donga.com,aimhigh@donga.com. 随着中国连续出现包括“第3次感染”在内的新型冠状病毒感染症(以下武汉肺炎)集体传染事例，人们开始担心疫情是否超出了可控范围。 29日，据中国河南省安阳市卫生健康委员会透露，父亲(45岁)和2个姑姑被从湖北武汉回家的鲁某传染。随后，鲁某父亲又传染给了鲁某的母亲周某和鲁某的另一个姑姑(第3次传染)。鲁女士是确诊患者，但她10日从武汉回来后，已过了潜伏期(最长14天)，症状仍未出现，无症状患者的集体感染已成现实。另外，安徽省合肥市参加同学聚会的6名20多岁学生集体感染，28日确诊。安徽省黄山市也有6名家属相继被感染。 截至28日，中国内地武汉肺炎确诊病例累计达到6018例，超过2003年非典流行时中国内地最终确诊病例5327例。武汉肺炎死亡人数为132人，比前一日增加26人。另外，在中东、阿联酋出现首例武汉肺炎确诊病例。 世界卫生组织发言人克里斯蒂安•林德迈尔28日(当地时间)表示，“不能断定感染者在多大程度上出现症状才能传播武汉肺炎”，提到了无症状感染的可能性。但是疾病管理本部中央防疫对策本部总管组长朴惠京表示：“WHO文件中没有这样的文字，没有因无症状而感染的根据。”29日，韩国国内没有出现新增确诊患者。

한국어