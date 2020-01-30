“威尼斯的达芬奇”. January. 30, 2020 08:02. by 美术评论家 . 被称为“威尼斯画派”创始人的乔尔乔内是一位经历短暂人生的神秘画家。他作为画家活动的时间只有15年，但是16世纪传记作家乔尔乔·巴萨里评价他为可以与莱昂纳多·达芬奇媲美的伟大画家。他的代表作《暴风雨》也像他的人生一样充满谜团。过去几个世纪以来一直有人进行分析和研究，但这幅画的主题仍是一个谜。因此存在多种解释。以远处可以看到城市的田园为背景，右边是裸体女人给孩子喂奶。左手持长棍的男子面带微笑看着他们。 一直以来学者们认为，该男子是军人、牧童、吉普赛人或者未婚男性俱乐部的一员。有人认为这是希腊神话或牧歌小说中出现的场面，也有人认为这是圣经中的亚当和夏娃以及他们的儿子该隐。也有人分析说，画中的男人是画家自己，而女性则是画家单恋的女人。 事实上，这幅画中最重要的部分并不是两个神秘的人物，而是一道闪电的景象。对于这一部分，大多数美术师都表示同意。画家将两个人物安排在画面两侧，引导鉴赏者集中精力欣赏风景。在认为美术的主人公是人物的时期，相比人物，画家更强调风景，因此被评价为通过绘画挑战了最早的风景画。这正是乔尔乔内绘画的创新性。他的画一下子吸引了那些厌倦了受限于条条框框的宗教画和肖像画的赞助者，他的名声远超威尼斯，在意大利全境脍炙人口。 在1510年名声大噪的时候，乔尔乔内不幸感染鼠疫，33岁去世。乔尔乔内曾用风景画给当代美术带来创新，其成果由同行画家蒂齐亚诺继承和发展。乔尔乔内充满想象力的人物画和强调光和色彩的柔和感性的风景画影响了后来的浪漫主义、印象派和野兽派。

한국어