开学季将有大批中国留学生入境，防疫网一旦出现漏洞将是一场大灾难. January. 30, 2020 08:02. . 中国国内的新型冠状病毒感染症（武汉肺炎）正在持续扩散。中国国家卫生健康委员会昨天宣布，全国31个省份确诊武汉肺炎病例5974例，死亡132例。这已经超过了2003年非典（严重急性呼吸道征候群）当时的确诊患者数（5327名）。由于出现了二次感染、三次感染患者，中国政府在传染病最前线处于下风。在这种情况下，在韩国国内大学就读、在寒假和春节期间回国的中国留学生在开学前夕将大举入境，国内防疫工作进入了紧急状态。 去年在韩国大学就读的中国学生约达7万人。一半以上的学生集中在人口密集的首尔主要大学。教室、食堂、宿舍等大学内的设施里，到处都是学生，他们只能经常进行接触。首尔市内的东国大学、成均馆大学、世宗大学、淑明大学的韩国语学堂等已经进入临时停课状态，东西大学、培材大学、圆光大学、全北大学、清州大学等地方大学则纷纷请求中国学生暂停入境，或者中断了两国交流计划。 教育部昨天与主要大学负责人召开紧急对策会议，要求各大学根据《预防学生传染病危机应对手册》启动紧急管理体系。教育部还劝告去过中国湖北省的国内学生和教职员工们实行两周的自行隔离，并要求克制举行毕业典礼、入学仪式等活动。 政府不应该全盘移交给大学，而是应该对包括留学生在内的入境者采取彻底的防疫对策，让市民安心。只有这样，才能防止从极度的恐惧中衍生出来的对中国人的厌恶和歧视。政府为了快速筛选确诊患者，首先要解决基因（PCR）检查能力不足的问题，让所有中国入境者熟知预防守则，并随时进行流行病学调查。在与传染病的战争中，政府和地方自治团体的迅速、系统的行政能力是关键。只能动员公共保健系统及其人力，建立广泛的、严密的防疫网。应该铭记，历次传染病疫情不是以尖端医学技术，而是以流行病学调查、隔离和检疫等传统防疫措施结束。 禁止中国人入境真的应该成为最后的手段。不仅是政治、外交、经济问题，医学上也是得不偿失。一旦出现偷渡，由于无法掌握路径，传染病的控制将变得困难。绝对不能有非理性的中国人厌恶感。政府要先发制人，周密应对，市民要彻底遵守卫生安全守则，但不能失去冷静、成熟的理性。最好的方法是我们社会自己具备传染病免疫系统来应对。

한국어