黄海道跳神团一场神采奕奕的大戏...全世界高呼“非常赞”. January. 30, 2020 08:03. by 林熙允记者 imi@donga.com. 乐坛光七成立于2015年。这是一支由2000年创立，梦想着国乐现代化的进步团体“郑家乐会”的部分成员成立的试验小分队。“光七”是光复70周年(2015年)的缩略语。最近见到的成员们透露，“其实更喜欢‘傻蛋（四次元）’之类的词汇。” 只要听三位主唱合着胳膊和腿摇晃，以轮唱形式演唱的代表曲《永庭街》(QR码)，就能充分感受到他们四次元的特性。一生主修国乐的成员们的演奏内功上添加了如胶似漆的合，可谓稚气未脱的实况。 去年10月在芬兰坦佩雷举行的世界最大的世界音乐庆典“WOMEX”将他们的音乐介绍为“Korean Shamanic Funk”。本月11日、12日分别在美国华盛顿的“肯尼迪中心”和北美最大的世界音乐博览会“全球博览会”舞台上亮相后，他们被冠以“K-folk pop”的称号。就连《纽约时报》也称赞说：“这是结合K-POP和传统音乐的令人头晕目眩的表演乐队。” 队长金贤洙(大笒)表示：“在郑家乐会，10多年来一直以角曲或弦乐为基础推进国乐现代化，但由于存在需要对现代性和大众性采取更扩张的形式的共识，所以成立了(乐坛光七乐团)。当时几乎没有运用黄海道音乐的创作国乐团，所以开始追求这条道路。” 乐坛光七的力量是集体创作体系。 这是一个有扎实的演奏能力和诠释能力的9个人各自编好各自的部分，然后一起协调的过程。这个坚固蛋糕上的樱桃是三位主唱的“轻举妄动”。 “对于专攻深入的传统音乐的我们来说，与大众一起的呼吸法是最大的课题。看了李氏姐妹、尹福姬的美军部队演出视频，获得了灵感。”(方初隆•主唱) 在“Womex”演出的尾声，当他们跳下舞台时，观众席上一片混乱。在场的全球演出策划者共发出了30多份邀请。 成员们说：“在决定初期，在首尔弘益大学前街做街头表演，在乡村敬老院的地板上用袜子风奔跑，体验了真正神采奕奕的跳大神的样子。”虽然是国乐专业的学生，但嘻哈音乐，俱乐部音乐，吉他演奏，打碟等各自关心的事情也有助于产生音乐化学反应。 “我追求现代的跳大神表演。20岁那年，在享受摇滚音乐节的同时，我曾心如死灰，‘我学的是国乐，肯定上不了那样的舞台’。事实证明并没有那样。我现在真的很满意。”(朴慧林•牙筝)

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