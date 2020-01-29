文在寅戴口罩，“要采取措施，被人说是过分也没关系”. January. 29, 2020 07:25. by 朴孝睦记者 tree624@donga.com. 文在寅总统28日就新型冠状病毒感染症（武汉肺炎）表示，“政府应该采取强有力的、迅速的先发制人措施，甚至要被认为是过分的”，指示全力以赴进行应对。 文在寅当天访问了国内第二例确诊患者正在接受治疗的国立中央医疗院。他表示：“应该防止国民过度不安。”文在寅接着表示，“在应对新型冠状病毒感染症方面，要采取三方面措施”，要求政府在采取先发制人措施的同时，“必须对毫无症状地通过机场的人进行全面调查，对确认症状的人采取隔离治疗措施”。文在寅在到达现场后，对手进行消毒并戴上了口罩，还省略了与医疗人员的握手。 文在寅说：“这是命中注定的事情。希望大家在此事平息之前，保持高度紧张，妥善应对。”同时他还表示：“普通国民只要戴好口罩或洗手，就没有必要过分担心了吗？”“从武汉地区移送韩国国民回国，他们得有好几百人吧？如果按照说明书采取措施，就没有问题吗？”文在寅表示：“过去发生中东呼吸综合征事态时，曾有其他患者或来院探访者、医疗人员被感染的事例发生，因此地区社会也感到不安”，“之后传染病医疗体系得到了改善，因此不再需要担心，请介绍一下这方面情况。” 青瓦台表示，将对从14日至23日期间从武汉入境的3000人进行全面调查。另外，还将追加安排1339呼叫中心咨询员，并从当天开始举行由国政状况室室长李镇奭主持的每日状况检查会议。 此外，青瓦台表示，文在寅在收到中国国家主席习近平的生日贺信后，在回信中表示：“高度评价中国政府应对新型冠状病毒感染症的努力，并祝愿中国早日整顿局面。韩国政府也将不遗余力地提供支援与合作。”青瓦台相关人士就习主席原定上半年访韩的日程表示：“我不认为此次事件与习主席的访韩有直接关系。”

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