金鹤范主教练：“只要是韩国球员，任何人都是外卡候选人”. January. 29, 2020 07:24. by 鄭允喆 trigger@donga.com. “韩国球员谁都可能成为外卡候选人” 在亚洲足球联盟(AFC)23岁以下锦标赛(东京奥运会最终预选赛)中，带领韩国队首次夺冠并连续9次进入奥运会决赛圈的金鹤范主教练(60岁)针对外卡构想这样说道。 28日捧着冠军奖杯与选手们一起衣锦还乡的他，在仁川国际机场举行的记者会上表示，“4月20日决赛阶段分组抽签之后，外卡的轮廓就应该会出来了。在分析完小组赛对手后，我们会看看哪些位置需要补充外卡选手。” 奥运会最终参赛名单是18人，比预赛(23人)少。参加决赛阶段比赛的国家最多可以选出3名不受23岁以下年龄限制的外卡选手来加强战斗力。在足球界，中场球员权昶勋(26岁•弗赖堡)、后卫郑承贤(26岁•蔚山)等被认为是候选人。 两年前雅加达-巨港亚运会时合作获得金牌的外卡选手(孙兴慜、黄义助、赵贤佑)能否入选奥运会外卡也备受关注。对此，金教练表示：“韩国选手都包含在(外卡)之中。但是现在的23岁以下国家队也有很多优秀的球员，我会经过深思熟虑后再做出决定。”由于奥运会不是国际足联指定的义务借调比赛，因此，要想征调欧洲派球员，必须与球员所在的俱乐部达成协议。 以2012年伦敦奥运会(铜牌)以上成绩为目标的金教练嘱咐现23岁以下代表队选手们说，“希望回到所属俱乐部后不要受伤，多踢比赛。”代表队在轮换系统下也能保持稳定的竞技状态，并取得全胜(6胜)的秘诀之一是因为根据“22岁以下义务出战规定”(参赛名单上包括2名22岁以下选手，其中1名以上首发出场)，在各自俱乐部保持稳定的出场，提升体力和比赛感觉的K联赛球员的存在。 但是本次比赛的夺冠功臣李东炅(蔚山•2球)、李东俊(釜山•2球)、郑泰昱/金大元(以上为大邱•以上为1球)等1997年生人选手今年都23岁了，不再适用于义务出战规定。必须在与所属球队前辈们的残酷主力竞争中获胜才行。被选为AFC23岁以下锦标赛最有价值球员(MVP)的防守型中场元斗载(23岁•蔚山队)表示：“在23岁以下国奥队也一直和队友们展开(主力)竞争。如果在所属球队也能够通过竞争来发展的话，那么我应该可以踏上奥运会舞台。”

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