因武汉肺炎蔓延，国内航空公司“暂时停飞中国航线”. January. 29, 2020 07:25. by 边钟国记者 bjk@donga.com. 韩国航空公司在因新型冠状病毒感染症(以下武汉肺炎)的扩散，不安情绪加剧的情况下，纷纷中断或缩减了中国航线的运营。航空公司决定免除中国航线的机票退票手续费。 28日，低成本航空公司(LCC)首尔航空表示，暂时中断仁川至张家界和仁川至临沂等本公司所有中国航线的运营。这是在游客对武汉乃至整个中国航线感到不安后采取的措施。 济州航空也将从29日开始中断釜山至张家界航线，从30日开始中断务安至张家界航线。从下月2日开始，务安至三亚的航线也将中断。易斯达航空公司将从30日开始暂时中断清州至张家界航线，釜山航空也在考虑中断釜山至张家界航线。此外，真航空将从2月2日开始中断济州至西安的航班。德威航空也将取消29日至3月28日期间大邱至张家界、大邱至延吉航线，2月1日至3月28日期间仁川至三亚的航班。 各家航空公司之所以中断运营大部分张家界航线，是因为张家界离武汉的直线距离只有300公里左右。此外，张家界主要旅游景区国家公园因武汉肺炎关闭，也影响了航运中断。 此前，德威航空去年确保了中国武汉航线的新航权，但由于此次事件，无限期推迟了仁川至武汉航线的运营。23日临时停飞仁川至武汉航线的大韩航空和国航中，中国航线销售比重最高的韩亚航空也正在讨论追加中断及缩减中国航线。 受武汉肺炎事件影响，航班旅客减少将逐渐增加。据国土交通部透露，1月份乘坐国航飞往中国的乘客数量每周都在减少。航空业界相关人士表示：“因为武汉肺炎，仅在春节长假就取消了约10%的预定座位。预计今后打算去中国的乘客中30%~40%以上会取消预约。”

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