“武汉咳嗽”动摇习近平，增长率和领导能力面临危机. January. 29, 2020 07:25. by 北京=常驻记者 尹完准、赵维拉记者 zeitung@donga.com,jyr0101@donga.com. 受“新型冠状病毒感染症（武汉肺炎）”事件的影响，中国国家主席习近平的领导力受到了不小的打击。中国政府在危机管理能力上暴露出了问题，经济也将蒙上阴影。美国《纽约时报》指出：“习主席遭遇了数年来最严重的政治危机。” ○对“习近平领导力”的批评加剧 自去年12月30日武汉市政府公布“武汉肺炎”发病情况后，25天之后的本月25日，习主席才首次正式提及应对“武汉肺炎”。 由于对政府的消极应对感到不满加剧，李克强总理27日在习近平主席的指示下访问了肺炎发源地湖北省武汉。他前往医院和超市等场所，鼓励医护人员和居民。在临时隔离病房建设现场，李克强向工人们说：“有困难就说吧。我会帮你解决的。”在场的人高喊：“没有（困难）！”不过据当地媒体报道，直到前一天，他们还是透露了口罩和医用手套等物资短缺的困难。社交媒体微博中不断出现嘲笑声，“一直向各地寻求帮助，突然改口了？”“真的是中国式回答。” 政府的报告及决策体系也暴露出相当多的问题。武汉市市长周先旺对官方的中国中央电视台说：“我们也对信息公开不满。作为地方政府，我们只有在获得相关信息和权限后才能公开信息。” 中国医疗体系的薄弱环节也暴露出来。据《纽约时报》报道，51岁的武汉居民肖西冰（音）虽然出现发烧和呼吸困难，但由于武汉市医院病床不足，一直辗转于医院，半个月后的26日才住进医院。妻子彭秀（音）不满地说：“（把病人）踢来踢去。”湖北省委副书记、武汉市委书记马国强26日晚在记者招待会上承认，武汉市病区处于超负荷运转状态。他说，“最近几天，每天都有15000名发烧患者涌进医院，出现排长队问题”。中国计划到下个月为止在武汉市建设1000个病床、1300个规模的两个临时隔离病区。 ○“经济增长率可能降低到4%” 如果“武汉肺炎”的扩散导致劳动天数减少、旅游萎缩等长期化，政府将很难达到6%的目标增长率。香港《南华早报》援引美国中国研究机构“plenum”的话预测说：“中国第一季度的增长率可能会达到4%左右。” 中国把春节长假延长三天至下个月2日，但随着“武汉肺炎”的暴增，很有可能再次延长。金融城市上海通知企业，在下月9日之前不要恢复业务。据路透社报道，上海市此举将使在相关地区拥有工厂或在当地经营合资公司的特斯拉、通用汽车和大众汽车蒙受损失。 制造业中心苏州也要求企业停止业务至下月8日中午。据悉，信息技术企业腾讯和中国最大的电子商务企业阿里巴巴等已通知职员在家工作14天。故宫、长城、上海迪斯尼乐园等主要旅游景点也暂时关闭。春节档期为高峰的电影上映也相继推迟。中国篮球联赛也无限期中断。北京还建议，即使春节假期结束，从湖北等地方回来的市民在家自行隔离14天。 一些大企业为了支援医疗团队，开始建立基金。百度27日表示，将筹集3亿元人民币（约合506亿韩元）的基金，用于支援治疗“武汉肺炎”的研发等。送餐应用程序“美团”也将成立2亿元人民币（约合337亿韩元）的基金，支援医疗团队。美团还承诺向武汉市内医务人员提供每天1000次的免费外卖券以及湖北省内医务人员免费使用30万辆公用自行车的优惠券。

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