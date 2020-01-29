釜山-江陵-全州-木浦-安东成为旅游据点城市. January. 29, 2020 07:25. by 孫曉林 aryssong@donga.com. 釜山、江原江陵市、全罗全州市、全南木浦市、庆北安东市等5个地方被选入外国人经常去的地区尽可能集中支援的“旅游据点城市”事业。韩国文化体育观光部部长朴良宇28日表示：“80%的外国游客都集中在首尔，为了增加来韩旅游的外国人，必须培养新的旅游据点。” 釜山被选为国际旅游城市，江陵等4个地方被选为地区旅游据点城市。今年釜山将投入43亿韩元，江陵等4个城市将各投入21.5亿韩元，宣传及咨询费30亿韩元，共投入国家经费159亿韩元。到2024年为止，这些城市将在5年内分别支援500亿韩元左右。文体部观光产业政策官赵贤来表示：“根据相关城市的事业计划，国家经费支援规模有可能达到700亿韩元以上。” 与建造新的设施相比，主要评价标准是如何利用现有的旅游资源。釜山被评价为旅游基础设施优秀，发展潜力高。将突出其临海的优势，举办各种庆典和历史文化活动。举办平昌冬奥会的江陵提出了利用“奥林匹克城市”形象的事业，并表示要构建连接江原地区的引导体系。全州提出，要积极利用韩屋村，并与全罗北道内的地方自治团体一起制作旅游商品。木浦制定了活用近代历史文化和饮食文化、岛屿等的方案。安东表示，将以儒教文化资源为基础，多姿多彩地体验韩国的传统文化。 朴部长表示：“去年来到韩国的外国人达1750万人，创下了历史最高纪录。 今年的目标是突破2000万名。我们将努力使旅游据点城市成为韩国旅游市场持续增长的基础。”

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