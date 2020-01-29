古典的伤痛. January. 29, 2020 07:25. by 文学评论家·全北大学教授 . 如果被称为古典的作品因为特定的语言或表述而给某人造成巨大伤害的话，会怎么样呢？马克吐温的《哈克贝利·费恩历险记》是一部让人产生这些问题的小说。白人认为这部小说是“美国近代文学的起点”，并把马克·吐温奉为“美国文学之父”。但是这样的评价并不能阻止黑人、尤其是年轻黑人学生在读小说时受到的伤害。这是因为一个重复出现200多次的单词。 贬称黑人的“nigger”（黑鬼）就是这个单词。可惜，由于我们的种族偏见，很久以前，它就被翻译成韩语，成为通用的侮辱性语言……这个单词是黑人经历的耻辱和血泪岁月的集中体现。正如黑人诗人兰斯顿·休斯所说，对黑人来说，那是“等同于向黄牛伸去红布”的挑衅性语言。 奴隶的后代已不再是奴隶，并不意味着曾经把非洲人像野兽一样捕获、把他们带到大西洋彼岸、像野兽一样肆虐的野蛮历史将消失在哪里。黑人听到这句话的瞬间，就会想起耻辱的历史和至今持续的种族歧视的现实。被评价为“完美的小说”的《哈克贝利·费恩历险记》所存在的问题就是这个。事实上，这部小说虽然是间接的，但却是一部揭露奴隶制度的小说。但从同情黑人的角度来说，“黑鬼”一词超过200次，更确切地说，重复出现213次，是不能因此而正当化的。 就连黑人中最早获得诺贝尔文学奖的托尼·莫里森也说，中学时读过马克·杜温的小说，感到“无声的愤怒”。但是，因为这部小说是经典小说，在美国的部分初新和高中仍在阅读。历史的创伤，如果那样放任不管，不但治不好，反而加重，真是奇妙的施虐性。再好的作品，如果对某人造成伤害，位置也会岌岌可危。因为古典的品德在于治愈。

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