联合国司令部阻止韩国军队出入非军事区，是不是同盟破裂音. January. 29, 2020 07:25. . 据悉，联合国军司令部表示，去年12月中旬，陆军地面作战司令南永信（大将）访问江原道非军事区监视哨所，违反了要求提前48小时通报的非军事区出入规定，并提出了问题。当时南司令访问非军事区是为了对抗朝鲜年底的挑衅威胁，检验军队的应对态势，美国第七空军司令凯内思·威尔斯伯也同行。一直以来，作为惯例，军队在没有事先通报的情况下出入非军事区，如今这种行为也成为了问题。 此前，联合国军司令部曾严格管理南北合作事业和政府有关人士出入非军事区和携带物品进入而引起过争议，但像此次这样提出军事领域问题十分罕见。更何况，负责停战线防御的韩国军四星将军检查军事态势的活动也成为了程序问题。据悉，联合国军司令罗伯特·艾伯拉姆斯对南司令在没有事前通报的情况下出入非军事区表示不快，并指示要研究此前的军事出入非军事区的惯例。 虽然韩国军方解释说这只是复杂的管辖体系造成的偶发事件，但很有可能是最近两年间围绕非军事区管理问题，韩国政府和联合国军司令部之间长期存在的矛盾所致。从南北交流活跃的前年开始，政府就对联合国军司令部严格控制非军事区一事表示了不满。去年，统一部长官金练铁曾试图与德国政府访问团一同访问高城统一展望台，但未能如愿。总统特别助理的嘴里批评称“南北关系的最大障碍是联合国军”，政府正在和联合国就出入非军事区许可制度的补充方案进行讨论。 联合国军司令部司令由韩美联合司令兼驻韩美军司令艾伯拉姆斯兼任，执行的是监督履行停战协定的固有任务。因此，控制非军事区是联合国军的权限，理应得到尊重。进一步说，控制规定可根据需要，在密切磋商下进行调整。但是，从已经传出的不和谐音来看，同盟的裂痕是否应该以这种心理战的方法表现出来？如此一来，如何打造“非军事区国际和平地带”也不得而知了。

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