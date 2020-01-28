在春节长假期间，东海市仍把非法经营家庭旅馆名单挂到网上. January. 28, 2020 08:37. . 春节长假期间，入住江原东海某家庭旅馆(pension，提供住宿和膳食的旅馆或民宿、公寓)的一家人遭遇了瓦斯爆炸，5人死亡和2人受伤的惨剧。据联合鉴定，此次爆炸可能是由于家庭旅馆业主方没有铺设液化石油气管道，在天然气泄漏的情况下，与住客使用的燃气炉火花相遇而引起的。2018年12月，江原江陵的民宿发生煤气泄漏事故，导致3名高三考生死亡等，导致10多人死伤，而这一事故仅仅发生在1年前。然而，安全麻痹症再次爆发，是典型的人祸。 据调查，发生事故的家庭旅馆在没有登记住宿业所的情况下非法运营。1968年作为冷冻工厂建造的建筑在1999年被变更为多户住宅后，从9年前开始作为家庭旅馆使用。江陵民宿事故发生后，虽然对农渔村民宿设施统一进行了安全检查，但该建筑物不是登记的住宿业所，因此反而避免了检查。上个月，东海消防署揭发了该家庭旅馆的无照经营行为，并通知了东海市，但是，东海市在这段时间却没有采取任何措施。甚至，在东海市网站上该家庭旅馆还被介绍为主要住宿业所，东海市的麻木不仁、无责任心令人非常震惊。 家庭旅馆是韩国法律上以增加农渔村居民收入为目的引入的“农渔村民宿”。即使不申报旅馆业务，也只处以1年以下有期徒刑，1000万韩元以下的罚款，因此很多地方在没有申报的情况下进行“大胆营业”。应该对其进行管制的地方自治团体称“管理人力不足”“进行了管制，也不给开门哦”，事实上对此听之任之。与其他住宿业所相比，由于规制松散，很多情况下不是农渔民，而是由专门经营旅馆业务的企业或人主要负责经营，违背了最初的宗旨。 在国内外游客大幅增加的情况下，不能再对威胁国民安全的非法住宿场所置之不理。农渔村民宿与面积必须少于230平方米等现实背道而驰，助长了非法行为，也未能反映Airbnb爱彼迎等共享经济扩散的情况。对不符合实际的旅馆业规制，要趁此机会进行改革，对威胁安全的非法行为要予以严惩等，对旅馆业的法令应进行全面修改。

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