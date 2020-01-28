保守联合的讨论，太没有紧迫感. January. 28, 2020 08:37. by 李承憲 ddr@donga.com. “在传统市场砍菜价的时候，都比这个更加卖力……” 这是自由韩国党一名重要议员在春节长假期间去过选区之后，谈到乡间对于保守联合讨论时的民心时所说的话。说是要在议会选举中为对抗文在寅政权而进行保守联合，但也真的是不温不火，完全不知道到底到了什么地步、是不是要进行联合。 实际上，关于保守联合的讨论比之前的在野党联合讨论晚了一两个月。可见，热度并没有上升。在与目前联合讨论环境最为相似的2012年议会选举之前，民主党和亲卢集团2011年12月在体育馆里进行了近乎骂街的争论后，结束了合并大会，才艰难地举行了选举。此后，随着与统合进步党的在野圈联合等毫无原则的发展，在议会选举中遭遇失败，但是联合讨论本身却根据议会选举的日程快速展开。 但是，在距离议会选举还有79天的27日，保守势力的联合工作还没有制定出具体的草图。去年年底开始的“春节长假前将出台联合轮廓”的豪言壮语，如今已经黯然失色。自由韩国党和新保守党之间的联合协议体，保守阵营参与的革新联合推进委员会（联推委）都没有在长假期间举行正式会议。如此一来，早早地就听到了气馁的声音。在联推委，出现了相比合党，更想以统联选举对策委员会体制进行议会选举的主意。新保守党议员柳承敏表示：“候选人单一化、选举联盟也是选项。” 笔者认为，保守联合的讨论之所以迟迟没有进展，是因为缺乏紧迫感。虽然口头上强调保守联合，但是没有真正意义上的危机意识，即，如果不联合保守有可能在议会选举中死亡。那么，保守联合的讨论为什么缺乏紧迫感呢？因为大家都有各自相信的地方。这是因为，如果联合失败，在议会选举中失败，不是像谁一样成为废族或流落街头，而是可以回到原来的位置各自逃生。回到教授研究室、律师办公室，实在不行还可以回到所拥有的大楼里……即使什么都不做，也有可以暂时维持生计的钱。不仅是自由韩国党、新保守党，包括我们共和党在内的大部分保守势力都属于这种情况。 因为不是迫切需要，保守阵营在议会选举局面中没能制造话题。各联合主体应该根据国民的要求进行激烈的讨论，必要时通过斗争引起关注，但只有政治哲学和政治工程学理论充斥其中。如此一来，人们很难熟悉了解联合问题。即便如此，在春节长假前的部分舆论调查中，联合保守新党的支持率甚至比自由韩国党和新保守党的支持率总和还要低，保守阵营却怎么能够主张这是“捏造舆论”呢？ 从目前来看，相当于保守阵营老大的自由韩国党代表黄教安的领导能力也令人惋惜。如果实现联合，在议会选举中得到效果，最大的受益者就是保守阵营下届大选候选人黄教安代表。那么，黄教安代表就应该多次造访柳承敏议员家或办公室，作出点姿态。现在这个时候，正需要他去年绝食斗争时曾展现过的毅力。 部分保守人士还表示，既然在议会选举之前合并也可以，就应该给点时间。当然，也有可能会很快宣布合并。秘密讨论还在进行中。但是政治日程中也有黄金时间。并不是合并之后就可以进行选举的。已经很晚了。保守的“健康病”不仅仅是痼疾，这次是致命的。一度崩溃的韩国保守势力，要想重新崛起为健康的政权牵制势力，是如此之难。

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