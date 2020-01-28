笼罩世界的“武汉肺炎”恐慌，中国游客也遭殃. January. 28, 2020 08:37. by 金潤鍾 zozo@donga.com. 随着新型冠状病毒引起的“武汉肺炎”蔓延至全球，世界各地的主要旅游景点和演出场所被关闭，各国政府纷纷采取宣布紧急对策等紧急措施。 在发生欧洲首例“武汉肺炎”确诊患者的法国，与中国相关的大部分活动被全面叫停。为迎接中国春节，巴黎市原计划于26日在唐人街所在的13区等市内各处举行庆典和游行，但当天上午突然取消。巴黎市市长安·伊达尔戈在接受当地电视台采访时说，“就连巴黎的华人也希望取消这一活动，因为‘现在不是举行庆祝活动的时候’”。 随着欧洲对“武汉肺炎”扩散的担忧加剧，甚至出现了对中国游客的厌恶攻击。最近，在意大利威尼斯的朱德卡运河上行走的一对中国游客遭到了来自附近青少年的种族歧视辱骂和吐口水等威胁。教皇方济格26日在梵蒂冈圣彼得广场举行的周日三宗祈祷会上表示：“我想为病毒感染者祈祷。希望大家继续努力，阻止‘武汉肺炎’的蔓延。” 各国也在纷纷出台针对武汉肺炎的对策。日本首相安倍晋三27日出席众议院预算委员会会议时表示，“28日举行的内阁会议将把‘武汉肺炎’指定为指定感染症”。如果被指定为指定感染症，就可以让感染者住院，进行公费医疗诊治。如果感染者不想在医疗机关住院，也可以采取强制措施。 在香港，由于热门演出接连取消，出现了大规模退票事件。据香港《南华早报》报道，因电影《无间道》等在韩国也享有较高知名度的演员刘德华，全部取消了原本计划下月在香港体育馆举行的20场演唱会。这是为了防止“武汉肺炎”的扩散而采取的措施。因电影《甜蜜蜜》而出名的香港著名演员黎明也取消了本周在澳门的演唱会。包括香港著名的昂坪缆车在内，迪斯尼乐园、海洋公园等也于26日被关闭，并全额退款给买票的游客。

한국어