超新星比莉•艾利什时隔39年独揽格莱美四大通类奖项. January. 28, 2020 08:37. by 林熙允记者 imi@donga.com. 10多岁的“Pop Sensation”比莉•艾利什(19岁•本名比莉奥康内尔•照片)把今年的格莱美颁奖礼变成了一个人的舞台。 美国创作歌手艾利什当地时间26日下午在洛杉矶斯台普斯中心举行的第62届格莱美颁奖典礼上横扫了《年度制作》《年度专辑》《年度歌曲》《年度最佳新人》等四大通类部门的奖项。这是继1981年的克里斯托弗•克罗斯(69岁)之后时隔39年再次出现一名歌手独揽格莱美本奖所有奖项。包括《最佳流行演唱专辑》在内，艾利什共获得5个奖项，掀起了波澜。艾利什将于8月23日在首尔举行个人第二次访韩演出。 2015年出道的艾利什以从恐怖电影和噩梦中得到灵感的怪异MV和时尚、歌词和乐曲而备受瞩目。 另外，她与亲哥哥芬尼亚斯一起亲手制作所有歌曲这一点也是出了名的。去年发行的正规1辑《When We All Fall Asleep, Where Do We Go》和收录曲《Bad Guy》在韩国国内也享有很高的人气。芬尼亚斯当天也拿到了5座奖杯，兄妹俩拿到了7个奖项和10座奖杯。芬尼亚斯除了获得《年度制作人》(非古典类)之外，还凭借《When We All Fall Asleep, Where Do We Go》获得了《最佳音响工程专辑》(非古典类)。 防弹少年团当天作为韩国人首次登上格莱美颁奖礼的祝贺舞台，与美国说唱歌手Lil Nas X(21岁)合体，表演了神曲《Old Town Road》。 这首歌是去年创下Billboard单曲排行榜连续19周排名第一的新纪录的歌曲。防弹少年团的队长RM在去年7月曾发表过这首歌的Remix版本(混音版)。

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