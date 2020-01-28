“金鹤范号”携冠军直通奥运会，更火热的“东京入城”竞争. January. 28, 2020 08:38. by 赵应亨记者 yesbro@donga.com. 从现在开始，为了再次踏上奥运会决赛圈舞台，将进入无限竞争。这就是韩国足球史上首次实现亚洲足球联盟(AFC)23岁以下(U-23)锦标赛冠军和连续9次进入奥运会决赛圈伟业的“金鹤范号”国奥队的故事。 28日，金鹤范主教练率领的U-23国家队选手们将和冠军奖杯一起回国，然后回到各自的俱乐部。夺冠的喜悦是暂时的，选手们要展开一场生存游戏，争取进入东京奥运会最终参赛名单。 奥运会最终参赛名单是18人，比本次大赛(23人)少了5人。金教练如果全部使用3张外卡(24岁以上选手)的话，本届国奥队中将只剩15个名额。再加上未能参加此次大赛的欧洲派选手李康仁(19岁•瓦伦西亚)和白承浩(23岁•达姆施塔特)有可能加入国奥队，因此通过成为奥运会代表的大门将变得越来越窄。金教练谨慎地表示，：“现在谈外卡问题还不合适。因为根据选手的分析和分组抽签结果会有所不同，所以希望大家能耐心等一段时间。” 变身为“国奥代表队”的金鹤范号将于3月再次组建代表队。根据3月和6月20日~22卡塔尔世界杯亚洲区倒数第二轮预选赛的保罗•本托主教练的A代表队日程，金鹤范号也计划在国内进行热身赛。奥运会决赛阶段分组抽签仪式将于4月20日在日本东京举行。随着亚洲最终预选赛结束，能晋级奥运会决赛圈的16个国家和地区中12个名额已经决出，在2月份的南美预选赛和3月份的北中美和加勒比海预选赛中，每个地区各有2个队，共4个队将搭上东京奥运会末班车。韩国男足的奥运会最好成绩是在2012年伦敦奥运会上拿到的铜牌。

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