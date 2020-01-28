文在寅：“要全面调查来自武汉入境韩国的人”. January. 28, 2020 08:38. by 韓相準 alwaysj@donga.com. 文在寅总统27日在官邸主持召开了被称为“武汉肺炎”的新型冠状病毒紧急对策会议。文在寅原先计划接受首席秘书级以上参谋的拜年，一起共进午餐吃年糕汤，但看到事态不妙，就改成了召开相关会议。文在寅就“武汉肺炎”主持召开会议，是20日在国内出现首例确诊患者一周之后。 文在寅在要求全力应对的同时，还指示采取对武汉地区的入境者进行全面调查等先发制人应对措施。文在寅指示：“要全力防止扩散”，“要迅速应对，采取一切必要措施。”秘书室长卢英敏、政策室长金尚祚、安全室长郑义溶以及青瓦台全体首席秘书级以上参谋全体出席了当天的会议。 文在寅之所以下令进行全面调查，是因为随着确诊患者的增加，人们越来越担心通过武汉地区入境者出现二次感染。文在寅表示：“由于症状较晚出现，所以有必要确认（入境者感染状况）是什么情况。” 文在寅还指示，要集中检查“武汉肺炎”对经济的影响。在政府公开宣布今年出口业绩等经济指标将得到改善的情况下，其用意是最大限度地减少“武汉肺炎”这一突发灾难带来的经济打击。 此前，文在寅在出现第三例确诊患者后的26日发表了对国民谈讲话，他表示，“政府正在启动24小时应对机制”，“希望相信政府，恳请大家不要对必要的措施过度不安。”当时，文在寅在庆南梁山的老家与疾病管理本部长郑恩景及国立中央医疗院院长郑基贤通电话，听取了相关情况的报告。文在寅24日离开青瓦台，在梁山度过春节假期后，26日下午返回青瓦台。 青瓦台还决定推迟原定于30日举行的社会领域部门工作报告。文在寅原计划30日听取保健福利部、女性家族部等处的业务报告，但青瓦台表示：“为全力应对新型冠状病毒感染症，暂时推迟了听取业务报告。”

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